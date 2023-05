Toutes les nouvelles capacités dans Zelda: Tears of the Kingdom

Une poignée de nouvelles capacités sont disponibles dans The Legend of Zelda: Tear of the Kingdom. Découvrez l’effet d’Amalgame, Emprise, Rétrospective et Inflitration.

Link a diverses nouvelles façons de traverser Hyrule, de vaincre les ennemis, et de créer des structures intéressantes dans Tears of the Kingdom. Sur le chemin pour vaincre Ganondorf, les joueurs devront manier et maîtriser toutes ces nouvelles capacités.

Si vous vous demandez exactement comment ces nouvelles capacités fonctionnent, notre guide est là pour vous aider. Sans plus tarder, voici un aperçu complet de toutes les nouvelles capacités dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Sommaire

Amalgame dans Zelda: Tears of the Kingdom

Amalgame permet à Link de combiner divers objets ensemble pour créer des armes improvisées, des flèches et des équipements aux effets uniques. Par exemple, combiner une branche d’arbre avec un rocher créera un marteau qui peut être utilisé pour écraser les ennemis de Link.

Également, ajouter un champignon explosif à un bouclier créera une bombe fumigène qui aveugle les ennemis quand ils frappent le bouclier. Cela permet notamment aux joueurs de se faufiler derrière leurs ennemis pour réaliser une attaque furtive instantanée.

Il est important de noter que les armes “amalgamées” ont divers effets qui diffèrent des armes ordinaires trouvées à travers Hyrule.

Emprise dans Zelda: Tears of the Kingdom

Emprise permet à Link de construire divers véhicules qui lui permettent de traverser sans effort les terres d’Hyrule. Un exemple de cela a été montré dans la vidéo de gameplay de Tears of the Kingdom, avec trois bûches fusionnées avec deux ventilateurs pour créer un radeau qui peut être utilisé pour naviguer sur un lac.

On a aussi pu voir un véhicule ressemblant à une voiture qui donne au héros d’e ‘Hyrule une approche plus modernisée de l’exploration, tandis qu’un véhicule volant a également donné à Link la capacité de parcourir les cieux. C’est évidemment incroyablement excitant, étant donné qu’il y a de nombreuses îles flottantes parsemées sur la map.

Rétrospective dans Zelda: Tears of the Kingdom

Comme son nom l’indique, la Rétrospective donne à Link la capacité de rembobiner le temps sur certains objets. Un exemple a été donné lors de la vidéo de gameplay de Tears of the Kingdom, qui montrait Link rembobinant le temps sur un rocher qui était tombé du ciel.

Notre héros intemporel a ensuite sauté sur le rocher et a utilisé la Rétrospective pour envoyer la pierre voler vers le haut. C’est évidemment incroyablement utile lors de l’exploration des îles flottantes qui se trouvent au-dessus d’Hyrule.

Infiltration dans Zelda: Tears of the Kingdom

Enfin, Infiltration donne à Link la capacité de se téléporter au sommet des structures qui ont un plafond. C’est évidemment extrêmement utile pour éviter ces longues escalades et ne pas gaspiller votre endurance.

Eiji Aonuma, le producteur pour la franchise The Legend of Zelda, a noté qu’il y a “certaines restrictions” lors de l’utilisation de l’Infiltration, mais tant qu’il y a un plafond, vous pouvez l’utiliser n’importe où. Lors de l’activation, Link nagera à travers la structure et apparaîtra tout en haut.