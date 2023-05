Comment obtenir la vieille toge dans Zelda: Tears of the Kingdom

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, les joueurs ont de nombreuses tenues d’armure à acquérir. Certaines sont meilleures que d’autres, mais l’une des premières dont vous aurez besoin est la vieille toge.

Le royaume d’Hyrule est encore plus vaste et expansif dans Zelda: Tears of the Kingdom. Le ciel peut maintenant être visité et il y a de nombreuses nouvelles capacités que les joueurs peuvent utiliser.

Mais lorsque vous visiterez de nouveaux endroits et utiliserez de nouvelles capacités, vous serez probablement confronté à beaucoup de combats dans le jeu.

Et pour faire face à toutes sortes de menaces, vous allez devoir habiller Link. Et si les joueurs vont d’abord chercher à obtenir le Paravoile afin de se déplacer plus rapidement ou l’armure de barbare pour être plus résistants, l’une des premières armures que vous allez pouvoir récupérer est la vieille toge.

Alors si vous souhaitez obtenir cette tenue dans Tears of the Kingdom, découvrez donc où et comment la récupérer.

Nintendo

Tears of the Kingdom ne vous fait pas attendre puisque vous pouvez obtenir la vieille toge dans la section du tutoriel d’ouverture du jeu dans la Grotte du Bord de l’Étang.

Au cours de la première partie du jeu, Zelda vous met au courant du concept des îles célestes. C’est à ce moment-là que vous pouvez récupérer la vieille toge. Pas de panique, si vous la manquez au début, vous pourrez y retourner plus tard.

Voici les étapes que vous devez suivre pour ajouter la vieille toge dans votre inventaire :

Montez jusqu’à l’île Céleste du Prélude

Dirigez-vous ensuite vers le sud-ouest de la zone pour trouver la Grotte du Bord de l’Étang

Pénétrez à l’intérieur et éliminez les différents ennemis que vous rencontrerez

Une fois que vous avez combattu tous les adversaires face à vous, vous pourrez alors accéder à la sortie de la Grotte où la vieille toge vous attendra dans un coffre à ouvrir

Allez ensuite dans votre inventaire et vous devriez maintenant être en mesure d’équiper la vieille toge.