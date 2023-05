Où trouver les dragons de Zelda: Tears of the Kingdom

Dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom les joueurs peuvent croiser la route de quatre Dragons qui errent autour d’Hyrule. Ces créatures majestueuses permettent de mettre la main sur de précieux objets, mais avant, encore faut-il parvenir à les localiser. Voici de quoi vous mettre sur la voie.

Zelda : Tears of the Kingdom repousse les limites de son prédécesseur de bien des façons. Tears of the Kingdom reprend de nombreuses caractéristiques de Breath of the Wild, tout en introduisant de nouveaux concepts et de nouvelles mécaniques. Aux côtés de la notoire fonctionnalité de durabilité des armes, les Dragons sont de retour dans TOTK.

L’article continue après la publicité

Les Dragons peuvent fournir des ressources précieuses comme des objets rares et des matériaux, il est donc incontournable de les localiser dans Tears of the Kingdom.

Le principal avantage de parvenir à croiser la route des Dragons de Tears of the Kingdom est qu’ils vous permettront de récupérer des matériaux de haute qualité.

Une fois que vous l’aurez localisé, vous pourrez recevoir des matériaux en fonction de l’endroit où vous le frapperez. Si vous décidez de l’atteindre aux cornes, vous recevrez des cornes de Dragon. En revanche, si vous choisissez de le frapper au niveau du corps, vous obtiendrez des écailles de Dragon.

L’article continue après la publicité

Tears of the Kingdom a également introduit les Éclats de Piques, qui sont un nouvel objet que l’on peut trouver sur le dos des Dragons. Pour cet objet particulier, vous n’aurez pas besoin de frapper le Dragon, car l’objet sera prêt à être ramassé.

Emplacement du Dragon Dinraal dans Tears of the Kingdom

Les joueurs de Tears of the Kingdom peuvent trouver Dinraal près des Montagnes Eldin. Le Dragon de feu est souvent trouvé en train de tourner autour du volcan et des régions montagneuses environnantes. Vous trouverez les Montagnes Eldin dans la section nord-est de la carte de TOTK.

Nintendo

Avant de tenter d’atterrir sur Dinraal, mieux vaut au préalable équiper une tenue résistante au feu. Atteindre un point de vue au-dessus des montagnes est la clé pour repérer Dinraal, pour vous simplifier la tâche vous pouvez vous diriger vers la Tour des Ruines de Thyphlo, ou la Tour de la Montagne Ulri.

L’article continue après la publicité

Emplacement du Dragon Naydra dans Zelda: Tears of the Kingdom

Le Dragon Naydra quant à lui se trouve près de Necluda Est et du Mont Lanayru. Pour repérer le Dragon de givre, vous devrez vous diriger vers la partie sud-est de la carte.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Comme Dinraal, Naydra vous frappera avec des attaques élémentaires. Cette fois, vous devrez vous préparer avec une tenue résistante au froid ou alors prendre des repas qui vous permettront de résister au froid. Dirigez-vous vers la Tour de Rabelle pour avoir la meilleure vue sur Naydra.

Où trouver le Dragon Farosh ?

Dans Zelda: Tears of the Kingdom, vous pouvez repérer Farosh près du canyon Gerudo. Farosh peut être trouvé dans les zones environnantes, y compris le Lac Hylia. Dirigez-vous vers le coin sud-ouest de la carte et vous repérerez Farosh en un rien de temps.

L’article continue après la publicité

Pour contrer la chance de se faire frapper par la foudre de Farosh, il faudra au préalable retirer tout équipement conducteur, ainsi que consommer des repas permettant de résister aux chocs. Utiliser le set Isolant est une autre excellente stratégie dans ce cas de figure.

Nintendo Farosh se trouve près du canyon Gerudo.

Vous aurez la meilleure vue de Farosh en vous dirigeant vers la Tour du canyon de Gerudo, ou la Tour des hauteurs de Gerudo.

Ou se trouve le Dragon Blanc dans Zelda: Tears of the Kingdom

Le Dragon Blanc de TOTK est un cas particulier, et le localiser n’implique pas la même stratégie que pour les trois autres Dragons. Pour localiser ce nouveau Dragon dans TOTK, vous voudrez rester attentif car on peut le voir errer sur toute la carte.

L’article continue après la publicité

Il n’y a donc pas d’emplacement fixe dont vous pouvez profiter. Cependant, il peut être repéré errant à un niveau plus élevé dans le ciel que les autres Dragons. De ce fait, vous devrez atteindre un point de vue suffisamment élevé pour atterrir avec succès sur le Dragon, ce qui implique de vous téléporter rapidement à une tour céleste correspondante.

Toutefois, mieux vaut ne pas s’y attaquer trop tôt car vous aurez besoin de deux cercles pleins d’endurance pour obtenir la récompense spéciale de ce Dragon, la Master Sword, à condition bien sûr d’avoir accompli les étapes précédentes de la quête.