Un labyrinthe inspiré de Zelda découvert sur la carte de Pokémon Go

Un joueur de Pokémon Go a découvert une zone vraiment unique, où des motifs étrangement détaillés ressemblent à quelque chose sorti de la série The Legend of Zelda.

Bien qu’il soit admirable que Pokémon Go couvre la majeure partie du monde, la carte elle-même est principalement vide, avec des reproductions basiques de routes, bâtiments, parcs et plans d’eau. La plupart des éléments intéressants se trouvent dans les aspects du jeu, comme les points de repère apparaissant dans les PokéStops.

Il s’avère qu’il y a quelques joyaux cachés dans le monde virtuel de Niantic, comme l’a repéré un utilisateur sur le subreddit de Pokémon Go. Ils ont trouvé une zone étrange dans le Wisconsin aux États-Unis, qui semblait montrer un chemin en forme de labyrinthe, formant les mots “Know The Signs” et “Heart Disease”, avec une carte en forme de cœur humain.

“Ça ressemble à un donjon de Zelda, je vais pas mentir”, a commenté un utilisateur, tandis qu’un autre a dit, “Des cercles de culture extraterrestres. Ou la meilleure piste de Mario Kart jamais vue.”

Les joueurs ont rapidement découvert qu’il s’agissait d’un lieu réel que l’on peut visiter et non d’un bug dans la matrice de Pokémon Go. C’est un labyrinthe de maïs conçu pour sensibiliser aux maladies cardiaques.

“C’est généralement un labyrinthe de maïs capté par imagerie satellite. Il y en a un près de mon travail qui ressemble à ça”, a expliqué un utilisateur, tandis qu’un autre a écrit, “Je suis allé à un labyrinthe de maïs dans le Wisconsin il y a quelques années appelé ‘Richardson’s corn maze’. Je me demande si c’est ce que c’est. Vraiment un endroit cool en automne.”

Pokémon Go utilise OpenStreetMap comme base pour son monde, donc quelqu’un a dû créer le labyrinthe avec beaucoup de détails dans ce programme pour qu’il apparaisse aussi détaillé dans le jeu mobile de Niantic.

C’est dommage que le monde de Pokémon Go ne soit pas plus détaillé. Imaginez si le jeu pouvait créer des labyrinthes qui correspondent aux donjons vus tout au long de la série, en utilisant peut-être la mécanique des Routes, malheureusement peu exploitée.