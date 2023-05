Où trouver la Master Sword dans Zelda: Tears of the Kingdom

Comme il fallait s’y attendre, l’emblématique Master Sword (Épée de Légende) est bel et bien présente dans Zelda: Tears of the Kingdom. Mettre la main sur cette arme emblématique est une longue route semée d’embûche, mais voici de quoi vous mettre sur la voie.

Obtenir la Master Sword dans Zelda: Tears of the Kingdom peut être délicat, surtout lorsque vous ne savez pas par où commencer. Cependant, cette arme redoutable en vaut la peine car elle permet notamment de venir à bout des ennemis les plus mortels du jeu.

En effet, lorsque la Master Sword est combinée avec des équipements tels que le set Furtif et le set Barbare, vous infligerez d’énormes quantités de dégâts.

Attention à moins d’avoir beaucoup de chance et de la trouver sans vraiment avoir eu à la chercher, se renseigner sur son emplacement implique de se faire spoiler. Alors n’allez pas plus loin si vous souhaitez éviter les grandes révélations.

Emplacement de la Master Sword dans Tears of the Kingdom

Pour obtenir la Master Sword dans Tears of the Kingdom, vous devrez d’abord trouver les 11 géoglyphes qui sont apparus autour d’Hyrule.

Une fois que vous aurez localisé tous les géoglyphes et que vous aurez compris les motivations de Zelda, elle apparaîtra sous la forme d’un dragon dans le ciel au-dessus de la péninsule de Rist. Vous devriez voir la Master Sword enfoncée dans la tête du dragon. Cependant, pour la retirer avec succès, vous devrez avoir deux cercles d’endurance complets.

Si vous n’avez pas assez d’endurance, vous devrez convertir les lueurs bienfaisantes des statues de la déesse en réceptacle d’endurance.

La Master Sword peut-elle se briser dans Tears of the Kingdom ?

La Master Sword ne peut pas vraiment se briser dans Tears of the Kingdom. Du moins, lorsque ça arrive, ce qui prend tout de même un certain temps, elle revient au bout de 10 minutes dans l’inventaire, comme si de rien n’était.

En fait, la Master Sword semble être l’arme la plus résistante du jeu, ce qui la rend extrêmement utile si vous cherchez à affronter des boss particulièrement coriaces.

Peut-on fusionner la Master Sword dans Tears of the Kingdom ?

Oui, la capacité de Link peut être utilisée sur la Master Sword. Elle gagnera différentes propriétés en fonction des objets avec lesquels elle a été fusionnée.

Nintendo La Master Sword peut devenir incroyablement puissante lorsqu’elle est fusionnée.

La forme dragon de la princesse Zelda laisse-t-elle tomber des écailles de dragon ?

Oui, la forme dragon de la princesse Zelda laisse tomber des écailles de dragon. Si vous frappez l’une de ses cornes, elle laissera tomber une écaille de dragon de lumière, qui soigne Link lorsqu’elle est fusionnée à une arme.