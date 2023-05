Comment obtenir la tenue des esprits dans Zelda: Tears of the Kingdom

La tenue des esprits est un nouvel ensemble d’armure dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Découvrez donc comment vous pouvez vous procurer cette élégante armure.

Tears of the Kingdom comprend de nombreux nouveaux ensembles d’armures que Link peut revêtir lors de ses voyages à travers Hyrule. De la tenue d’escalade extrêmement utile, allant à l’armure chute libre en passant par l’armure de barbare, les joueurs ont un large éventail de choix.

Cependant, l’un des ensembles d’armures les plus uniques de Tears of the Kingdom est sans aucun doute la tenue des esprits. Cet ensemble d’armure élégant est inspiré du légendaire Alpha, la créature équine que l’on peut trouver au sommet de la Montagne Satori.

Alors si vous souhaitez obtenir votre propre tenue des esprits et découvrir son effet dans Tears of the Kingdom, suivez alors notre guide détaillé.

Comment obtenir la tenue des esprits dans Tears of the Kingdom ?

Pour obtenir la tenue des esprits dans Tears of the Kingdom, vous allez devoir collecter des cristaux d’Elusis laissés par les Elusis vaincus. Ces grenouilles blanches lumineuses se trouvent dans les grottes éparpillées à travers Hyrule.

Les Elusis ne laissent tomber qu’un seul cristal chacun, ce qui signifie que les joueurs devront vider un certain nombre de grottes afin de remplir leur inventaire. Une fois que vous avez trouvé suffisamment de cristaux d’Elusis, vous allez alors devoir rendre visite à Koltin.

Où se trouve Koltin dans Tears of the Kingdom ?

Nintendo Koltin peut être difficile à trouver dans Tears of the Kingdom.

Vous pourrez trouver la roulotte de Koltin pendant la nuit, au Mont Ramol, au Nord-Ouest du Village d’Euzéro.

C’est ici que Koltin expliquera son ambition de se transformer en Alpha, la créature légendaire qui peut être trouvée au sommet de la Montagne Satori. Koltin vous demandera alors de trouver des cristaux d’Elusis, qu’il vous échangera contre diverses récompenses, la principale étant la Tenue des esprits.

Koltin vous distribuera les pièces individuelles de la tenue des esprits, et vous devrez alors acheter chaque article jusqu’à ce qu’il vous donne l’ensemble complet.

Quel est l’effet de la tenue des esprits dans Tears of the Kingdom ?

La tenue des esprits vous protégera totalement contre les dégâts. Lorsqu’elle est portée, la tenue des esprits permet à Link de perdre des Roupies au lieu de la santé chaque fois qu’il subit des dégâts. Il est donc parfait pour ceux qui ont beaucoup d’argent à dépenser ou pour ceux qui doivent encaisser un coup sans être renvoyés à l’écran de fin de partie.

La tenue des esprits comprend les trois pièces suivantes :

Coiffe des esprits

Tunique des esprits

Chausses des esprits

Et voilà, vous savez maintenant comment vous pouvez obtenir la tenue des esprits dans Tears of the Kingdom.