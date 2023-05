Où trouver la tenue d’escalade dans Zelda tears of the Kingdom

Dans Zelda: Tears of the Kingdom ce ne sont pas les sets de vêtements qui manquent ! Ces tenues sont incontournables pour mener à bien certains objectifs et mieux vaut les acquérir aussi vite que possible. Si vous souhaitez gravir des falaises et explorer des zones cachées en un rien de temps, la tenue d’escalade est indispensable, voici comment l’obtenir.

Le set d’escalade est incontournable dans Zelda: Tears of the Kingdom, un jeu dont la pierre angulaire est l’exploration. Il ne faut jamais avoir peur de s’aventurer en dehors des sentiers battus. Après tout, vous ne savez jamais quand vous pourriez tomber sur un coffre rempli de pièces d’équipement qui vous aideront à atteindre de nouveaux sommets.

Bien que les solutions ne manquent pas pour accélérer les déplacements dans Tears of the Kingdom, il y aura forcément des moments où Link devra escalader d’immenses falaises et des ruines. Cela peut vite être assez frustrant, surtout lorsque vous n’avez que le cercle d’endurance par défaut.

Néanmoins, une fois que vous aurez réussi à mettre la main sur le set d’escalade dans Zelda, vous pourrez atteindre des zones qui étaient jusque là complètement inaccessibles ou particulièrement difficiles à atteindre.

Nintendo Le set d’escalade est indispensable dans Zelda: Tears of the Kingdom

Emplacement du set d’escalade dans Zelda: Tears of the Kingdom

Le set d’escalade est divisé en trois morceaux : des gants, des souliers et un bandana. Le gant se trouve dans la grotte de la plaine nord. Pour trouver le coffre, il vous suffira de trouver un passage caché derrière une cascade, vous le repérerez facilement grâce au reflet des champignons, puis d’ouvrir le coffre.

Le bandana quant à lui se trouve à proximité du domaine Zora, dans la Grotte du mont de la Foudre. Pour atteindre le bandana, il faudra escalader des parois extrêmement glissantes.

La bonne nouvelle c’est que les souliers sont proches de l’emplacement du bandana, dans la grotte du sentier du plateau Zoran. Après vous être débarrassé des lianes à l’entrée, il vous faudra parvenir à trouver votre chemin pour arriver jusqu’aux ruines submergées. Les souliers se trouvent sur la droite, au fond de la zone.

Une fois que vous aurez récupéré les trois parties du set et que vous les aurez améliorées vous bénéficierez d’un bonus d’ensemble. En portant le set vous aurez un cercle d’endurance bonus tout en bénéficiant de sauts moins onéreux lors d’une escalade.