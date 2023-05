Comment partager vos créations de Zelda: Tears of the Kingdom et copier les autres

Un tout nouveau site web permet aux joueurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de partager leurs créations inventives ainsi que de copier celles des autres.

Après six ans d’attente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est enfin là. Si l’attente fut longue, elle semble cependant avoir valu le coup puisque ce nouveau jeu a reçu des critiques élogieuses et se place déjà comme un sérieux prétendant pour la récompense du jeu de l’année 2023.

Ce qui fait de Tears of the Kingdom un jeu si unique, c’est la totale liberté créative accordée aux joueurs grâce à de nouvelles capacités. Ces dernières aident Link à créer des avions, des chariots et d’autres machines qui peuvent l’aider à combattre les diverses créatures que vous pouvez croiser à travers Hyrule.

Et comme on pouvait s’y attendre, les fans ont déjà commencé à faire preuve d’une grande créativité dans leurs inventions.

Malgré le fait que ce jeu n’est sorti que depuis une semaine, un site web fait par des fans a déjà été créé permettant aux joueurs de Zelda: Tears of the Kingdom de partager leurs constructions uniques entre eux.

Découvrez alors tout ce que vous devez savoir sur ce site, comment y accéder, et comment en profiter.

Nintendo La construction est un élément important de Zelda: Tears of the Kingdom.

Le site, appelé Zelda Builds, compte déjà des centaines de créations, permettant aux joueurs d’aimer celles qu’ils considèrent comme les meilleures des meilleures.

Ce site permet également aux créateurs de donner un aperçu des éléments qu’ils ont utilisés pour réaliser leurs créations, afin que d’autres joueurs puissent les imiter s’ils le souhaitent.

Dans les semaines et les mois à venir, les designs que les joueurs vont créer risquent de devenir de plus en plus extravagants.

Nous vous conseillons alors de consulter fréquemment ce site afin de découvrir les nouvelles créations farfelues des joueurs.