Zelda: Tears of the Kingdom est-il plus difficile que BOTW ? Le débat est lancé

Alors que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom continue plus que jamais de séduire les foules, les fans de la franchise ne peuvent s’empêcher de le comparer à son prédécesseur. Par exemple, est-il plus difficile Breath of the Wild ?

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est d’ores et déjà l’un des jeux les plus incontournables de 2023. Quelques semaines seulement après son lancement, le jeu s’était déjà vendu à plus de 10 millions d’exemplaires et depuis, il ne montre aucun signe de ralentissement.

Alors que beaucoup craignaient que le nouveau titre soit trop similaire à Breath of the Wild, Nintendo a réussi à revitaliser complètement la franchise une fois de plus, donnant aux joueurs une grande marge de manœuvre grâce aux diverses nouvelles capacités que Link acquiert tout au long du jeu.

Les vétérans de la franchise ont également remarqué qu’en plus de donner un second souffle à la franchise, le jeu propose une expérience beaucoup plus difficile que son prédécesseur, Breath of the Wild. Avec de nouveaux ennemis et de nouvelles mécaniques à maîtriser, aux yeux d’un certain nombre de joueurs Tears of the Kingdom nécessite plus d’adresse et de réflexion.

Sur Reddit, un joueur a demandé à la communauté s’ils pensaient que Tears of the Kingdom est “plus difficile” que Breath of the Wild. D’après les réponses, il semblerait que la plupart des joueurs soient d’accord pour dire que la suite est bien plus difficile.

Zelda: Tears of the Kingdom “plus difficile” que Breath of the Wild ?

“Le combat me semble plus difficile aussi. Les ennemis sont plus puissants, les bonnes armes sont plus rares, la fenêtre pour le flurry rush semble plus petite, mais je pense en fait que les puzzles sont plus faciles puisque la plupart d’entre eux ont beaucoup de façons de les aborder”, a souligné un joueur.

“Je n’ai jamais esquivé, fait de flurry rush, paré, ou utilisé un bouclier. Je me contente de courir en esquivant les attaques puis de les frapper. Je clean tout et je recommence. Ça marche donc je ne vais pas le réparer”, a ajouté un autre joueur.

Un des aspects qui fait le succès Tears of the Kingdom est que les joueurs peuvent désormais s’engager dans le combat de différentes manières. Les joueurs ne cessent de partager leurs tactiques sur la toile, à tel point que des sites dédiés ont commencé à émerger, permettant aux joueurs de partager leurs stratégies, expliquant comment les reproduire.