Comment réparer les armes dans Zelda : Tears of the Kingdom ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a peut-être fait revenir la durabilité des armes, mais il a également réintroduit la possibilité de réparer vos armes. Découvrez donc comment faire.

Peu de choses sont pires que voir votre arme préférée qui se brise dans Zelda: Tears of the Kingdom, surtout si vous avez travaillé extrêmement dur pour l’obtenir. Cependant, grâce à une nouvelle technique introduite dans le jeu, vous pouvez éviter cela en réparant simplement vos armes.

Cette technique, bien qu’elle ne soit pas la plus facile est peu connue des joueurs alors qu’elle est extrêmement utile.

L’article continue après la publicité

Alors, sans plus attendre, découvrez comment vous pouvez réparer vos armes dans Tears of the Kingdom.

Nintendo Sauvez votre arc, votre arme ou votre bouclier préféré grâce à cette astuce pratique.

Vous pouvez réparer vos armes grâce à un octo. Cet ennemi semblable à une pieuvre essaiera généralement de combattre Link en mâchant et en crachant des rochers enflammés, mais il possède également une autre attaque très utile pour vous.

Si vous restez à l’écart de cet ennemi, il commencera alors à créer un vortex aspirant et recrachant des objets sur le pauvre Link. C’est le mouvement dont vous avez besoin pour réparer votre arme.

L’article continue après la publicité

La clé est de trouver un octo et de provoquer son attaque du vortex. Déposez ensuite votre arme devant lui et il l’aspirera. Vous devriez alors entendre un bruit de mastication et voir un effet d’étincelles au-dessus de la créature.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Tout ce que vous avez à faire après cela est de vaincre l’octo ou d’attendre qu’il crache votre arme fraîchement réparée.

Il est cependant bon de préciser que vous ne pouvez faire cela qu’une fois par octo, alors choisissez soigneusement votre arme avant de la réparer face à cet ennemi.

L’article continue après la publicité

Et voilà ! Vous savez maintenant comment vous pouvez réparer vos armes dans Zelda: Tears of the Kingdom.