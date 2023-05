Comment obtenir l’armure de barbare dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Parmi les différents ensembles d’armures disponibles dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’armure de barbare est l’un des plus recherchés grâce à sa puissance d’attaque accrue. Découvrez donc comment obtenir l’armure de barbare ainsi que son emplacement.

Bien que les joueurs aient de nombreuses fonctionnalités, mécaniques, et même des endroits à découvrir dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, certains éléments familiers sont également de retour.

Les armures puissantes avec des capacités et des bonus spéciaux en font partie, et par conséquent, les joueurs chercheront rapidement à obtenir à nouveau l’armure de barbare.

Alors si vous êtes à la recherche d’une armure puissante pour vaincre tous vos ennemis, voici comment vous pouvez obtenir l’armure de barbare dans Tears of the Kingdom.

Nintendo Les joueurs retrouveront de nombreux ensembles d’armures et de vêtements dans Tears of the Kingdom.

L’emplacement de l’armure de barbare dans Zelda : Tears of the Kingdom

Vous trouverez l’armure de barbare dans la Grotte de la colline Gonggle aux coordonnées 0490/0730/0041 à l’est du château d’Hyrule.

Une fois que vous serez sur place, vous devrez vaincre le golem de pierre pour vous rendre au nord de la grotte. Utilisez une bombe sur la pierre lumineuse, puis lancez une bombe ou utilisez une flèche explosive pour faire exploser le rocher. Cela ouvrira une porte qui vous permettra d’entrer dans une pièce avec un coffre. À l’intérieur de ce coffre, vous trouverez l’armure de barbare.

Gardez à l’esprit qu’il y a de nombreux ensembles d’armures différents dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vous pourriez donc en trouver un autre qui convient le mieux à votre style de jeu.