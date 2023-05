Les armes se cassent-elles toujours dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ?

Avec l’arrivée imminente de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de nombreux fans se demandent si la durabilité des armes, assez frustrante dans le précédent opus, sera de retour. Voyons cela de plus près.

Sorti il y a six ans, Breath of the Wild a été considéré comme le jeu d’une génération, avec son vaste monde ouvert et son univers incroyable en matière de lore, de personnages, d’armures et d’armes. Cependant, un point de joie et de frustration de ce jeu populaire était la durabilité des armes.

Essentiellement, l’utilisation trop fréquente d’une arme la cassait, vous obligeant à choisir une nouvelle arme ou d’éviter d’utiliser votre épée préférée de peur qu’elle ne soit détruite.

Ainsi, avec Tears of the Kingdom en approche, beaucoup se demandent si cette fonctionnalité sera de retour.

Voyons alors cela de plus près afin de voir si la durabilité des armes sera présente dans Tears of the Kingdom ou non.

La durabilité des armes sera-t-elle présente dans Zelda: Tears of the Kingdom ?

Quel que soit votre point de vue sur la durabilité des armes dans Zelda, vous allez devoir une nouvelle fois vivre avec car Tears of the Kingdom présente de nouveau cette fonctionnalité.

Si cela ne vous a pas trop dérangé dans le précédent opus, tout devrait aller pour vous.

À l’inverse, si ce mécanisme de jeu vous a dérangé, vous allez alors être fortement déçu de voir qu’il est de retour, mais cela ne devrait pas nuire à ce qui devrait être un nouveau classique dans la franchise mythique.

Dans une démonstration de gameplay du jeu, nous avons pu voir Link utiliser une branche comme arme, et après seulement quelques coups, elle s’est cassée. Cela est à prévoir si vous attaquez des ennemis avec une simple branche, mais l’inclusion de la durabilité des armes gardera les joueurs sur leurs gardes.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Breath of the Wild sort officiellement le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch.