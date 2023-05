Comment importer les chevaux de Breath of the Wild dans Zelda: Tears of the Kingdom

Vous regrettez votre fidèle destrier de Breath of the Wild et souhaitez le retrouver dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ? Découvrez alors comment vous pouvez importer votre compagnon de confiance dans ce nouvel opus.

Beaucoup se souviennent de leur cheval préféré dans Breath of the Wild. Chevaucher pendant des heures à travers les magnifiques paysages d’Hyrule, personnaliser votre monture exactement comme vous le souhaitez et créer un véritable lien avec elle.

Mais avec le lancement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, beaucoup sont nostalgiques de leurs anciens compagnons. Cependant, sachez que si ce manque est trop fort, vous pouvez alors le combler puisque ce nouveau jeu offre aux joueurs la possibilité de faire revenir leurs montures de Breath of the Wild.

Alors sans plus attendre, découvrez comment vous pouvez importer vos chevaux de Breath of the Wild dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo Dirigez-vous vers une écurie pour retrouver votre cheval bien-aimé.

Récupérer vos chevaux de Breath of the Wild et les intégrer dans Tears of the Kingdom est relativement simple, à condition que vous ayez les données de sauvegarde de BotW sur la même console sur laquelle vous jouez à TotK.

Assurez-vous également d’utiliser le même profil que dans Breath of the Wild ou téléchargez vos données sauvegardées dans le cloud et téléchargez-les sur votre console actuelle pour récupérer vos chevaux.

Après cela, il vous suffit de suivre ces étapes pour récupérer votre cheval préféré et chevaucher avec à travers Hyrule une fois de plus :

Dirigez-vous vers l’écurie la plus proche Parlez ensuite à la personne derrière le comptoir Consultez vos chevaux et vos chevaux de Breath of the Wild seront là comme par magie, avec leur nom, leur personnalisation, et tout le reste

Ainsi, votre fidèle destrier préféré sera de retour avec vous pour votre prochain voyage à travers Hyrule.