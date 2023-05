Ce fan de Zelda campe trois jours devant une boutique en attendant Tears of the Kingdom

Un fanatique de Zelda a installé sa tente devant un magasin Nintendo 72 heures avant la sortie de Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’annonce comme la plus grosse sortie de jeu vidéo de Nintendo pour 2023. Les fans de Zelda ont attendu six ans pour une suite à Breath of the Wild.

Cependant, certaines personnes ont fait fuiter des copies de TOTK en avance sur des sites de revente, ce qui a poussé certains à mettre de côté tous les réseaux sociaux avant la sortie pour éviter les spoilers.

Malgré le fait que ce nouveau Zelda soit techniquement déjà disponible, cela n’a pas empêché un gamer d’attendre devant le magasin Nintendo de New York. Ce superfan a installé son campement 72 heures avant le lancement de TOTK pour être le premier dans la file d’attente pour ce jeu tant attendu.

Nintendo

Un fan de Nintendo campe patiemment pour le lancement de Tears of the Kingdom

Alex Pekala — également connu sous le nom de OfficialCND — a documenté son périple Zelda sur Twitter et sa chaîne YouTube. Alex affirme qu’environ dix personnes étaient en ligne 48 heures avant la sortie de la suite de Breath of the Wild.

Notre superfan s’était auparavant plaint du système ‘Warp Pipe Pass’ de Nintendo, censé permettre aux fans de réserver un créneau pour éviter la cohue. Cependant, le site Warp Pipe a planté, et les aficionados impatients n’ont pas pu accéder à la page de réservation — y compris Alex Pekala.

Malgré les problèmes techniques du site, Alex a pu obtenir un créneau à… 10 heures du matin, soit 10 heures après la sortie du jeu. Cela signifie qu’il sera en première ligne pour voir tous les détenteurs de billets chanceux entrer 10 heures avant son créneau.

La dévotion de ce fan pour Zelda et Nintendo est assez fascinante. En effet, ce n’est pas la première fois qu’il s’adonne à du camping pour la sortie anticipée d’un produit du géant japonais. Le YouTubeur a notamment commencé à faire la queue devant Nintendo World un mois avant le lancement de la Switch. Par conséquent, il a gagné le surnom de ‘l’homme avec la première Nintendo Switch’.