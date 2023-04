The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom proposera-t-il des DLC ?

Les fans se demandent déjà si des DLC sont prévus pour Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Voici alors tout ce que nous savons pour le moment.

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est la suite de Breath of the Wild et les fans sont impatients de replonger dans les terres d’Hyrule.

Cependant, cette fois, Nintendo a transformé non seulement Hyrule, mais a également ajouté de nombreuses façons de rendre votre voyage encore plus épique.

Avec toute cette excitation, les fans se demandent déjà s’ils pourront voir des DLC ou du contenu après la sortie du jeu.

L’article continue après la publicité

Alors voici tout ce que vous devez savoir sur d’éventuels DLC pour Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Aura-t-on des DLC dans Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Nintendo Découvrez le mystère qui se cache derrière les îles flottantes au-dessus d’Hyrule dans Tears of the Kingdom.

À l’heure actuelle, Nintendo n’a pas encore confirmé si des DLC étaient prévus pour Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nous n’avons donc pour le moment aucune information supplémentaire sur la possibilité que Legend of Zelda: Tears of the Kingdom reçoive des DLC ou du contenu post-lancement. Cependant, en nous basant sur le dernier opus, nous pensons que Tears of the Kingdom proposera bien des DLC à l’avenir.

Les fans se souviendront notamment que The Legend of Zelda: Breath of the Wild avait reçu deux DLC, et bien que cela ne garantisse rien, Nintendo pourrait toujours révéler des DLC pour Tears of Kingdom à une date ultérieure.

L’article continue après la publicité

Mais en attendant, nous allons devoir nous contenter d’explorer les terres et les cieux inexplorés d’Hyrule, tout en découvrant les nouvelles capacités de Link.