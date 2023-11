Les fans de Zelda pensent savoir qui interprétera Link dans le film en live-action

The Legend of Zelda a commencé sa transition vers le cinéma avec un film en live-action à gros budget. Et les fans ont déjà leur petite idée de qui pourrait jouer Link.

Le box-office de cette année a été très étrange : là où des films à gros budget comme Ant-Man et la Guêpe Quantumania ou Indiana Jones 5, censés performer, finissaient par décevoir, ce sont des succès indépendants comme Oppenheimer de Christopher Nolan qui ont su tirer leur épingle du jeu.

L’une des plus grosses réussites de cette année a été Super Mario Bros, le Film. Bénéficiant de la collaboration entre Nintendo et du studio Illumination, le long-métrage d’animation a réuni Mario, Luigi et compagnie sur grand écran. Et ça a fonctionné du tonnerre : placé dans un bon créneau du calendrier des sorties familiales, le film est devenu un monstre imbattable au box-office, rapportant plus de 1,3 milliard de dollars.

Mais alors, si Mario pouvait convaincre à ce point, pourquoi pas Link et Zelda ? Il faut croire que les interrogations des fans sont remontées jusqu’aux oreilles de Nintendo, puisque The Legend of Zelda va en effet avoir droit lui aussi à son aventure sur grand écran. Ne reste plus qu’à savoir qui incarnera le héros… et les fans ont déjà leur petite idée.

Les fans de The Legend of Zelda pensent que Tom Holland jouera Link

sony pictures/nintendo

Tom Holland dans le rôle de l’elfe héroïque ? Ce n’est pas une idée aussi extravagante pour un Link sur grand écran.

Le film sera réalisé par Wes Ball, déjà derrière la franchise cinématographique Labyrinthe, mais c’est surtout au niveau des producteurs qu’il faut jeter un coup d’œil. Car le long-métrage The Legend of Zelda est produit par Avi Arad de Sony, qui était producteur exécutif sur la trilogie Spider-Man pour le Marvel Cinematic Universe (MCU), avec… Tom Holland ! Arad a également travaillé sur Venom, Morbius et autres produits du Spider-Verse.

Mais si certains fans se montrent enthousiastes, d’autres se disent clairement contre sur les réseaux sociaux. Car l’image de la star colle trop, pour quelques spectateurs du MCU, à celle de Peter Park, alias Spider-Man. Et ce malgré ses apparitions dans d’autres films comme Le diable, tout le temps ou Cherry.

“Le fait que Tom Holland puisse être choisi pour jouer Link est maintenant une possibilité, et c’est terrifiant.”

“Je prie dieu à genoux pour que Tom Holland soit Link, ce serait tellement drôle, s’il vous plaît Avi Arad, je vous en supplie.“

“Moi et ma bande en 2026, qui débarque pour voir Tom Holland jouer Link et Chris Pratt jouer Ganondorf dans le nouveau film Zelda“

“Les gars, arrêtez de dire que Tom Holland sera Link, vous allez finir par faire en sorte que ça arrive.“

“Je commence à me faire à l’idée que Tom Holland joue Link dans un film Zelda. J’espère juste qu’il ne se comportera pas comme Peter Parker.“

L’implication de Nintendo dans le choix du castin pour The Legend of Zelda

Dans un communiqué, Nintendo n’a confirmé aucun casting, mais a déclaré : “En produisant du contenu visuel de la propriété intellectuelle de Nintendo par elle-même, Nintendo crée de nouvelles opportunités pour que les gens du monde entier accèdent au monde du divertissement que nous avons construit, par des moyens autres que ses consoles de jeu dédiées. En s’impliquant profondément dans la production cinématographique dans le but de mettre un sourire sur le visage de tous à travers le divertissement, Nintendo continuera ses efforts pour produire un divertissement unique et le livrer au plus grand nombre de personnes possible.“

Le film en prises de vues réelles The Legend of Zelda n’en est encore qu’à sa phase de développement. Il faudra donc attendre les prochaines étapes de la préproduction et de la production pour espérer avoir des noms et des images concernant les personnages.