Comment obtenir l’armure chute libre dans Zelda: Tears of the Kingdom

La tenue chute libre ou “wingsuit” peut considérablement augmenter votre mobilité aérienne dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ce qui en fait un élément essentiel pour explorer les Îles célestes au-dessus de Hyrule. Découvrez donc où vous pouvez trouver les trois éléments de cette armure.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom présente de nouvelles Îles célestes qui dominent Hyrule. Et non seulement elles regorgent de nombreux sanctuaires et objets à trouver, mais elles jouent également un rôle important dans l’histoire du jeu.

C’est pourquoi la navigation entre le ciel et la terre est d’une importance cruciale, et c’est là que l’armure chute libre entre en jeu.

Alors que le Paravoile peut vous aider à atteindre des îles éloignées, l’armure chute libre ne consomme pas d’endurance et augmente la mobilité aérienne de Link.

De plus, vous pouvez obtenir cet ensemble extrêmement utile dès le début du jeu. Alors, sans plus tarder, voici comment vous pouvez récupérer l’armure chute libre dans Tears of the Kingdom.

Où se trouve l’amure chute libre dans Zelda: Tears of the Kingdom ?

L’ensemble de l’armure chute libre de Tears of the Kingdom se trouve sur trois Îles célestes, que nous avons répertoriées ci-dessous :

Île de l’Héroïsme (Masque de chute libre)

Nintendo

Le masque de chute libre se trouve sur l’Île de l’Héroïsme. Pour y accéder, rendez-vous à la Tour céleste des montagnes de Lanelle et envolez-vous dans les airs. Volez simplement vers le nord-est jusqu’à atteindre la petite île. Nous vous conseillons de créer une montgolfière pour y accéder.

Continuez vers le nord-est jusqu’à ce que vous voyiez l’île avec le Sanctuaire. Une fois arrivé, vous allez devoir terminer l’épreuve en moins de 25 secondes afin de récupérer le masque de chute libre.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Île du Courage (Combinaison de chute libre)

Nintendo

La combinaison de chute libre se trouve sur l’Île du Courage, juste au nord-ouest de l’Aire d’observation. Pour y accéder, rendez-vous à la Tour du mont Labulat et envolez-vous dans les airs. Volez simplement vers le sud-ouest pour atteindre l’Île du Courage.

Une fois encore, terminez l’épreuve requise en moins de 30 secondes afin d’obtenir la combinaison de chute libre.

Île l’Épreuve de la Bravoure (Chausses de chute libre)

Nintendo

Les chausses de chute libre se trouvent sur l’Île l’Épreuve de la Bravoure, au sud de la Tour des ruines Obscurcies. Entrez dans la tour et utilisez-la pour atteindre l’île située à l’extrémité sud de la Grande forêt d’Hyrule.

Terminez l’épreuve en moins de 25 secondes et vous pourrez alors récupérer les chausses de chute libre.

Et voilà, vous savez maintenant comment obtenir l’armure chute libre dans Zelda Tears of the Kingdom.