Niantic doit changer les graphismes de Pokémon Go et la solution est évidente

Les graphismes de Pokémon Go ont toujours été un sujet de controverse au sein de la communauté, mais les fans en parlent encore plus depuis la mise à jour controversée des avatars et des biomes.

Il est difficile de trouver un joueur actuel qui n’a pas une opinion bien arrêtée sur les visuels du jeu. Les récents changements dans Pokémon Go, comme les nouveaux avatars et biomes, semblent pousser vers un style plus réaliste, mais est-ce nécessaire ? Un relooking nostalgique qui rend hommage aux premières générations de Pokémon pourrait être exactement ce dont la franchise a besoin pour prospérer.

Revenir exactement au style artistique de Pokémon Rouge et Bleu ne fonctionnerait pas très bien avec l’état actuel de Pokémon Go, mais un style plus pixélisé et stylisé pourrait aider à rendre Pokémon Go plus vivant et à mieux fonctionner sur mobile.

Cela peut sembler un saut soudain pour les joueurs qui ont rejoint la franchise plus tard ou qui ont découvert Pokémon grâce au jeu mobile, mais Pokémon Go a beaucoup en commun avec les premières générations de la franchise.

C’est un jeu axé sur l’aventure, plaçant les joueurs dans la peau d’un Dresseur explorant le monde qui l’entoure. Découvrir un Pokémon rare est véritablement excitant, et obtenir toutes les Médailles ou compléter le Pokédex semble être une tâche colossale.

L’idée d’opérer un véritable retour en arrière avec les graphismes de Pokémon Go est apparue lors d’une discussion entre fans, certains se demandant pourquoi Niantic doit courir après des graphismes haut de gamme dans le jeu. Un joueur a mentionné : “Je préférerais un style à la Pokémon Rouge/Bleu plutôt que des graphismes fantaisistes cassés. C’est comme accrocher un lustre dans une maison hantée.”

Certains joueurs ont estimé que les exigences graphiques de Pokémon Go ralentissaient en fait leurs téléphones et limitaient leur expérience. Un joueur a plaisanté : “Merci Niantic pour l’ajout de ces shaders et des exigences GPU plus intenses. Je ne joue plus autant et j’ai beaucoup plus de temps libre.”

Une suggestion populaire qui est revenue plusieurs fois était la mise en place d’options permettant de choisir si l’on veut ou non activer les nouveaux graphismes plus réalistes. Cela pourrait donner plus de liberté aux joueurs et améliorer leur expérience globale.

Certains fans ont même mentionné la blague du poisson d’avril que Niantic a faite il y a quelques années où des graphismes en 8 bits ont été introduits pour la journée et comment ils préféreraient cela à l’esthétique actuelle.

Bien que certains des nouveaux changements graphiques de Pokémon Go ne manquent pas d’intérêt, une mise à jour qui opte pour un clin d’œil de haute qualité aux anciens jeux pourrait faire une énorme différence pour le bonheur des joueurs et la performance du jeu.

Il est peu probable que nous voyions ces changements se produire, mais qui sait ? Niantic a montré qu’ils étaient prêts à écouter les retours et les opinions ces derniers temps, il n’est donc pas impossible que les graphismes du titre mobile évoluent à nouveau.