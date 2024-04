Des joueurs de Pokémon Go exigent l’annulation de la dernière mise à jour

Au milieu des changements controversés d’avatar dans Pokémon Go, Niantic a tenté de mettre en avant une fonctionnalité spécifique du jeu, ce qui n’a certainement pas bien terminé.

Dans un récent post sur X, Niantic a partagé quelques images mettant en avant les options de couleur des yeux dans Pokémon Go, affirmant que les joueurs “peuvent maintenant personnaliser la couleur de leurs yeux” avec la “toute nouvelle mise à jour Avatar“.

Bien que cela ait été destiné à promouvoir les récents changements d’avatar du jeu, les joueurs ont rapidement réagi dans les commentaires et ont même laissé une note communautaire qualifiant le post de trompeur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Avec cette nouvelle mise à jour des Avatars, les dresseurs peuvent maintenant personnaliser la couleur de leurs yeux. Voici une prévisualisation de quelques unes des options disponibles maintenant dans Pokémon Go.”

Cela est dû au fait que changer la couleur des yeux de l’avatar du joueur a toujours été possible dans le jeu, et non pas une “nouvelle fonctionnalité” comme le prétendait le post original.

Certes, il n’y avait que quelques options de couleur des yeux auparavant, mais cela ne rend pas la fonctionnalité nouvelle. Ajouté au fait que les récents changements d’avatar n’ont pas été bien accueillis, les fans dans les commentaires étaient contrariés et ont demandé à Niantic de revenir aux changements précédents.

“Revenez en arrière. C’est vraiment si mauvais. Le fait de le promouvoir ne fait qu’empirer les choses,” a commenté un joueur. Un autre joueur a affirmé que la nouvelle mise à jour “n’avait pas été demandée” et la considérait même comme un “échec total”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ils ont ajouté, “Vous devriez vraiment revenir aux anciens avatars jusqu’à ce que vous y mettiez autant d’effort que dans les nouveaux fonds. Ceux-là sont magnifiques. Les avatars, ce n’est pas ça !”

“Avec une mise à jour d’avatar peu convaincante, Niantic peut revenir à l’avatar de 2016 avant de créer plus de personnalisations des yeux. S’il vous plaît, écoutez votre communauté Pokémon Go et faites ce qui est juste !” a déclaré un autre.

Jusqu’à présent, les nouveaux changements d’avatar ont reçu beaucoup de retours négatifs de la part de la communauté, les joueurs affirmant que la nouvelle apparence semble “stupide” et “horrible”. La refonte artistique drastique a également laissé certains joueurs se plaindre des modèles de personnages féminins, voyant comment ils ont été “nerfés” depuis la mise à jour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien qu’il ne soit pas clair quels changements Niantic mettra en œuvre à l’avenir, il est connu qu’ils ont reconnu les frustrations des joueurs concernant ces changements.