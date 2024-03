Pokémon Go met à jour les plages avec un tout nouveau design

The Pokémon Company

Niantic met progressivement en œuvre quelques relookings cosmétiques dans Pokémon Go, et quelques fans chanceux ont repéré une nouveauté qui offre un rafraîchissement bien nécessaire aux plages.

Il semble que d’autres changements sont en route pour Pokémon Go, puisque Niantic déploie une nouvelle mise à jour, et celle-ci apporte des modifications amusantes au biome de la plage.

Comme partagé par le joueur de Pokémon Go u/DrexiteUK dans un post Reddit, ils commentent en disant, “Nouveau fond de capture pour le biome de plage – Version 0.305.1”

La dernière mise à jour de Pokémon Go transforme les plages

Beaucoup de fans de Pokémon semblent heureux avec les nouveaux changements, un commentaire disant, “Oh, c’est magnifique.” Un autre ajoute, “Ça a l’air si bien !”

Cela semble faire partie d’une série de nouveaux changements rafraîchissants pour le jeu et un utilisateur de Reddit est d’accord, disant, “J’aime vraiment ces nouvelles mises à jour QOL”. Pendant ce temps, une autre personne ajoute, “J’aime bien ! Les nouveaux avatars par contre…” Ceci fait référence aux changements controversés apportés récemment aux avatars.

Espérons que d’autres changements sont encore à venir, comme une personne le demande pour un autre changement, disant, “C’est sympa, j’espère qu’ils mettront à jour le fond du biome urbain pour qu’il se situe au milieu de la ville et non à l’extérieur de la ville sur un champ d’herbe avec la ville visible seulement au loin.”

Avec près de huit ans de Pokémon Go dans la nature, nous sommes sûrs de voir Niantic bousculer la formule avec encore plus de changements à l’avenir. Espérons que d’autres améliorations trouveront leur chemin vers le titre mobile à temps pour le Pokémon Go Fest 2024.