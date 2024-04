Les développeurs de Pokémon Go répondent aux plaintes concernant les avatars

Le développeur de Pokémon Go, Niantic, a reconnu les plaintes des joueurs concernant le nouveau système d’Avatar controversé, bien que les prochaines étapes restent incertaines.

Peu après l’introduction du nouveau système d’Avatar dans Pokémon Go, qui a provoqué une controverse considérable, le développeur Niantic a reconnu pour la première fois les critiques des joueurs concernant cette mise à jour.

Comme le rapporte Pokémon GO Hub, un représentant de Niantic les a contactés pour demander des retours de la part de la communauté, y compris les créateurs de contenu, les influenceurs et les utilisateurs de réseaux sociaux.

Un employé de haut rang, qui n’a pas été nommé, a également publié une déclaration : « Nous transmettons tous vos retours à l’équipe produit, ainsi qu’aux personnes qui ont travaillé sur le système d’avatars, nous prenons cela au sérieux et apprécions vraiment que vous partagiez vos opinions personnelles franches / opinions de vos abonnés. »

Niantic a également affirmé avoir résolu certains problèmes avec le système d’avatars, y compris ceux qui « entraînaient des images NSFW dans le jeu » faisant vraisemblablement référence à un problème qui causait l’affichage proéminent de parties génitales nues (bien que non détaillées) dans certaines poses.

Cela fait suite à un tweet du community manager de Pokémon Go, Mx. Kestrel, qui a demandé des « retours critiques et spécifiques » tout en rappelant aux joueurs que « la cruauté est ignorée ! »

Malgré la reconnaissance de la frustration des joueurs, ce que Niantic va faire pour la suite n’est pas encore très clair. À aucun moment la société n’a promis de changements ni mentionné le fait de revenir à l’ancien système, que les joueurs de Pokémon Go ont critiqué pour avoir détérioré l’apparence des avatars et causé la disparition de certains cosmétiques payants.

Néanmoins, cette déclaration et la demande de Niantic pour des retours plus constructifs montrent que les développeurs ont, au moins, entendu la réponse extrêmement négative de la communauté Pokémon Go.