Les joueurs Pokémon Go mécontents des avatars devenus “ridicules”

Les joueurs de Pokémon Go ont critiqué la nouvelle mise à jour graphique, affirmant que leurs avatars ont désormais un aspect “stupide”.

Une partie du plaisir avec Pokémon Go est de créer un avatar. Un personnage que les autres peuvent voir et qui plonge totalement les joueurs dans le monde de Pokémon Go. Récemment, l’équipe de développement de Pokémon Go a commencé à déployer une nouvelle mise à jour graphique. Avec des modifications des arrière-plans et des conceptions des avatars dans le processus.

Alors que les utilisateurs critiquaient initialement la mise à jour pour avoir “affaibli les avatars féminins”, les joueurs de Pokémon Go pensent maintenant que tous les avatars, y compris ceux présentant des caractéristiques masculines, ont été affectés par la mise à jour.

Dans un nouveau fil sur Reddit, un joueur de Pokémon Go a critiqué les changements graphiques, commentant “Je ne peux pas croire à quel point la mise à jour a rendu mon personnage stupide.”

Le posteur original a inclus une photo de leur avatar, montrant les changements que la mise à jour a apportés. Quelque chose avec lequel le reste de la communauté est totalement d’accord.

D’autres joueurs ont inondé le fil Reddit avec leurs propres pensées. Un utilisateur a écrit “J’ai réellement éclaté de rire. Bien joué,” en réponse au choix de tenue du posteur original.

Un autre utilisateur a affirmé que ces nouvelles mises à jour de tenue ont en fait rendu le jeu Pokémon Go plus agréable, mais peut-être pas de la manière que les développeurs avaient prévue.

“Mes amis et moi adorons rire de cet aspect face à tous les ennemis alors que nous regardons. Cependant, cela rend les plus sournois encore plus terrifiants.”

Étant donné les critiques, il est possible que Niantic propose bientôt une toute nouvelle mise à jour pour rectifier ces déclassements. Cependant, cela n’a pas été confirmé au moment de la rédaction.

