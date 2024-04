La mise à jour des décors dans Pokémon Go complique la chasse de Shiny

Les nouveaux fonds d’écran de Pokémon Go ont été salués pour leur qualité, mais ils ont introduit un problème qui rend plus difficile la reconnaissance des Pokémon Shiny.

Les fans de Pokémon Go ont été très critiques envers les changements apportés aux graphismes du jeu dans la dernière mise à jour. Ces changements se sont concentrés sur les nouveaux avatars, qui ont été décrits comme laids et rendant les personnages interchangeables.

L’exception à ces plaintes concerne les nouveaux fonds d’écran de Pokémon Go. Il y a maintenant des biomes distincts avec leurs propres visuels, donnant au monde de Pokémon Go une apparence plus vibrante et rendant chaque lieu presque unique.

Cependant, les changements graphiques et de luminosité ont introduit un problème, car il est désormais plus difficile de reconnaître certains Pokémon Shiny. Cela est dû au fait que l’éclairage rend les formes régulières semblables à la palette modifiée de leur forme Shiny.

Comme discuté dans un fil sur le Reddit de Pokémon Go, Funécire peut facilement être confondu avec sa version Shiny. C’est parce que le Shiny de Funécire a une flamme plus blanche que le bleu foncé de sa forme régulière, donc un éclairage différent peut rendre difficile la distinction entre les deux.

Cela n’aide pas que certains Pokémon Shiny ne soient pas très différents de leur version de base, comme Pikachu. Cela signifie qu’il est facile pour les personnes qui ne prêtent pas attention d’être trompées lors de la rencontre de ces Pokémon.

C’est dommage que les nouveaux fonds, qui ont été appréciés par les fans, présentent ce problème frustrant. Heureusement, il n’est pas aussi répandu que les problèmes avec les avatars, ce qui est quelque chose que les fans ne sont pas prêts d’arrêter de critiquer de sitôt.

