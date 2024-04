Des mises à jour importantes de Pokémon Go sont annoncées : à quoi s’attendre ?

Pokémon Go pourrait bientôt connaître des changements passionnants puisque le développeur Niantic a commencé à teaser de « grandes mises à jour » pour un avenir proche, et les fans spéculent déjà sur ce qu’elles pourraient être.

Niantic a commencé à teaser certains changements à venir sur Pokémon Go, après avoir partagé une vidéo sur la chaîne YouTube de Pokémon Go intitulée, “Bientôt : Nouvelles mises à jour Pokémon GO” accompagnée d’un commentaire incluant le texte, « De grandes mises à jour de Pokémon GO arrivent bientôt. Préparez-vous à #RediscoverGO ! »

Alors que le jeu se prépare à célébrer son 8ème anniversaire cette année, les fans peuvent s’attendre à une refonte importante ou à certaines améliorations de la qualité de vie pour dynamiser le gameplay alors que nous nous approchons d’une décennie à capturer des monstres de poche dans le monde.

La vidéo teaser est pour le moins cryptique, montrant simplement une personne dans un café observant par la fenêtre un Roucool, ce qui pourrait laissé présager de plus grands changements dans la réalité augmentée, avant de couper sur un avatar de Pokémon Go traversant un portail en forme de porte, tandis que plusieurs Pokémon marchent à ses côtés.

Bien que la vidéo ne révèle pas grand-chose, les fans dans les commentaires sous la vidéo YouTube ont quelques idées, avec une personne disant, « Enfin des biomes » avant qu’un autre commentaire ajoute, « Mise à jour des visuels ? OUI SVP ! LAISSEZ-LES FAIRE !! »

Un autre commentaire fait une supposition, disant, « Nouvelles fonctionnalités en mode Réalité Augmentée ». Enfin, un autre a la demande ambitieuse, « Discuter avec les gens dans le groupe de raid ? »

Bien qu’il ne soit pas clair des modifications à venir pour le jeu mobile au cours de cette année, Niantic tease clairement quelque chose d’important, espérons donc que ce sera quelque chose d’amusant.

En attendant, les joueurs peuvent se préparer à jouer au jeu maintenant avec l’événement à venir Pokémon Go Insectomania, et la Journée de Raid de Méga-Scarhino.