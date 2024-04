La mise à jour de la Réalité Augmentée de Pokémon Go ne fait pas l’unanimité

Un changement majeur dans la manière dont Pokémon Go gère la Réalité Augmentée est célébré par certains membres de la communauté, mais pour d’autres, cela représente un grand pas en arrière.

Niantic a introduit un changement majeur dans Pokémon Go, cette fois en affectant la manière dont les joueurs interagissent avec les fonctionnalités de Réalité Augmentée (RA) du jeu mobile. Comme détaillé par Niantic eux-mêmes dans un article de blog, les dresseurs pourront bientôt utiliser uniquement la RA+ au lieu de pouvoir choisir entre la RA régulière et la RA+.

Heureusement, les joueurs auront toujours le choix entre la RA+ ou un arrière-plan statique, donc les appareils sans capacités de RA ne seront pas laissés pour compte, mais de nombreux joueurs sont agacés par la perte des fonctionnalités de RA basiques, qui étaient utilisées par la communauté pour de nombreuses choses.

Le joueur de Pokémon Go, u/NinsMCD, a partagé un post Reddit sur le sujet, avec le commentaire « Nouvelles options RA pour copain ! » Ce post montre le nouvel arrière-plan statique que les joueurs peuvent utiliser lorsqu’ils interagissent avec leur copain, économisant le temps nécessaire pour interagir avec les fonctionnalités de RA.

Alors que le post original et les premiers commentaires sont assez positifs, les implications de ces nouveaux changements ont davantage aigri l’opinion de la communauté plus loin dans le fil de discussion.

Un commentaire dit : « On a perdu la capacité de capturer en RA à moins de faire de la RA plus ». Pendant ce temps, un autre commentaire ajoute : « C’est tellement décevant. Je ne peux plus prendre rapidement des photos pour obtenir le Queulorior quotidien. »

Le principal problème pour les fans est les exigences de la RA+, comparées à la simplicité de fonctionnement de la RA régulière. Une personne ajoute : « C’est tellement bête que maintenant tu DOIS utiliser la RA avancée pour prendre des photos avec ta caméra. J’aimais avoir un petit Groudon sur le dos de mon chat ».

Enfin, une autre personne partage comment les étapes ajoutées à la RA+ coûteront du temps lors de jours importants, en disant : « Il faut trouver une surface plate et trouver des Pokémon dans les hautes herbes. Plus de vérifications rapides de shiny à la dernière minute lors des Journées Communauté ».

L’ajout d’arrière-plans statiques pour les rencontres avec les copains est un excellent changement, car maintenant les joueurs peuvent rapidement et efficacement jouer avec les copains pour compléter des tâches et gagner des cœurs, sans avoir à se débattre avec la Réalité Augmentée. Mais, il semble déroutant de ne pas continuer à offrir le choix entre la RA et la RA+ partout ailleurs.

