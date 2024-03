Les joueurs de Pokémon Go détestent cette nouvelle mise à jour

Avec une nouvelle mise à jour qui est actuellement déployée pour les joueurs de Pokémon Go à travers le monde, les changements semblent avoir “complètement désorienté” le jeu pour certains appareils plus anciens.

Après plus de sept ans, Pokémon Go peut encore surprendre les joueurs avec des changements majeurs, et l’une des révisions graphiques les plus significatives est actuellement en cours dans certaines parties du monde.

Dans une tentative d’adapter les graphismes à l’environnement du joueur, de nouveaux biomes sont actuellement ajoutés au jeu, s’adaptant mieux au monde autour des dresseurs pour offrir plus d’immersion.

Cependant, il semble que les changements apportés au jeu posent certains problèmes, surtout pour les joueurs de Pokémon Go utilisant des appareils plus anciens.

La dernière mise à jour de Pokémon Go cause des problèmes pour certains joueurs

Plusieurs joueurs de Pokémon Go se sont exprimés dans ce post Reddit, initié par un utilisateur appelé u/LightofHeaven00 accompagné du commentaire, “Oui- Nouveau Biome déployé au Royaume-Uni”.

Beaucoup de commentaires sous le post partagent leurs problèmes avec la mise à jour, avec un commentaire disant, “Draine la vie de la batterie et est extrêmement laggy, et on ne peut même pas le désactiver correctement.”

Un autre commentaire ajoute, “Je trouve que c’est maintenant injouable. Je ne peux même pas faire tourner et lancer une balle.” Puis, encore plus de problèmes semblent survenir, avec une personne ajoutant, “Le taux de rafraîchissement lors des combats est mauvais maintenant mais lors de la capture c’est complètement désorienté. En tant que joueur PvPer, je pourrais avoir du mal sans changer de téléphone.”

Il semble que les nouveaux graphismes causent d’énormes problèmes pour certains joueurs avec des appareils plus anciens, ce qui est triste à voir pour un jeu conçu pour les jeunes joueurs sans autant d’argent.

Un dernier commentaire ajoute, “Je continue à passer à travers un rocher. C’est vraiment frustrant et je peux dire que mon téléphone n’est pas content. Zéro lag, mais il est nouveau. Cela aurait tué mon vieux téléphone.”

Pour l’instant, il semble que les nouveaux paramètres graphiques soient encore en phase de test, donc si les problèmes continuent à survenir pour les joueurs, espérons que Niantic fera des ajustements qui aideront les appareils plus anciens.

