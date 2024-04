Pokémon Go annonce une mise à jour majeure : pourquoi les fans sont sceptiques ?

Niantic a teasé une mise à jour majeure de Pokémon Go, mais les fans sont plus préoccupés qu’excités par les changements qu’elle pourrait apporter.

Pokémon Go va bientôt connaître des changements majeurs, bien que personne ne sache exactement ce que cela impliquera. Niantic a annoncé « une mise à jour pleine de surprises » dans une bande-annonce et via les actualités dans l’application mobile, mais sans plus de détails, les fans ont été laissés à spéculer sur ce qui va arriver dans le jeu.

La nature cryptique de cette annonce a conduit beaucoup à anticiper une refonte majeure de quelque sorte, mais curieusement, la réception générale de l’annonce par la base de joueurs n’est pas tant à l’excitation qu’au scepticisme.

Les joueurs ont partagé leurs prédictions dans un post Reddit discutant de la nouvelle, beaucoup pensent que cela a quelque chose à voir avec la réalité augmentée (AR) étant donné la récente poussée de l’AR+. Quels que soient le contenu et les changements que l’update apportera, une chose est claire : les joueurs de Pokémon Go s’attendent au pire.

Certains joueurs sont véritablement inquiets que ce qui est en préparation puisse nuire au jeu, avec un commentaire en tête du post qui dit : « Pourquoi ces annonces me remplissent-elles de crainte ?! Comment vont-ils ruiner le jeu cette fois ? »

Ce sentiment n’est pas surprenant étant donné l’évolution de Pokémon Go sur cette dernière année qui n’a pas vraiment rassuré les fans. 2023 a apporté de nombreux changements et nouvelles fonctionnalités à Pokémon Go comme Party Play et les Routes, tous deux critiqués comme des ajouts « à moitié terminés ».

Rien que ces dernières semaines, les joueurs n’ont pas été tendre avec Niantic pour des changements « horrifiques » dans l’apparence des avatars et la suppression des fonctionnalités AR originales de Pokémon Go en faveur de l’AR+. Et ces quelques points noirs ne sont que la partie visible de l’iceberg des problèmes, auquel on peut notamment ajouter les multiples controverses autour de la monétisation du jeu, comme l’augmentation notable des tickets payants.

Pour être juste envers Niantic, tout n’est pas à jeter dans Pokémon Go, et même dans les ajouts récents. Le jeu reste amusant et populaire, et le développeur a été salué pour la mise en œuvre de certaines récentes améliorations de qualité de vie. Néanmoins, le flou de l’annonce ne semble pas autant exciter les joueurs que Niantic l’espérait.