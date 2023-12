Pokémon Go dit adieu à une fonctionnalité de réalité augmentée

Un élément de réalité augmentée de Pokémon Go va être supprimé, et les fans ne s’y intéressent pas du fait de son utilisation rare ou de son intégration limitée dans les mécaniques du jeu.

La base de fans de Pokémon est extrêmement expressive concernant la suppression de fonctionnalités des jeux. La controverse de Dexit pourrait en être le plus grand exemple, mais toute suppression, comme les Méga-Évolutions ou les Mouvements Z, provoque une vague de réactions négatives de la part de la communauté.

Ces plaintes sont souvent liées à un problème plus large de la communauté, avec la série qui devient plus facile, comme le partage d’expérience devenant obligatoire. Non pas que cela aboutisse souvent à quelque chose, car les jeux Pokémon sur Nintendo Switch sont parmi les entrées les plus vendues de la série.

Pokémon Go est un jeu en cours, donc il est plus rare que du contenu soit supprimé. Au lieu de cela, le contenu a tendance à être recyclé dans le cadre d’événements saisonniers, donnant aux joueurs une raison de revenir au fil du temps. Si quelque chose, Pokémon Go et Pokémon Home sont les derniers bastions pour le contenu supprimé des jeux principaux.

Les joueurs de Pokémon Go ne s’intéressent pas aux expériences de réalité augmentée

Un post sur Reddit TheSilphRoad a partagé des informations de Niantic sur la manière dont la fonctionnalité “Encens d’aventure quotidienne” de copain RA partagé va être retirée de Pokémon Go dans une future mise à jour. Étonnamment, les fans ne sont pas préoccupés par la perte de cette fonctionnalité, en raison de son utilisation limitée.

“Je ne veux pas les effrayer en implémentant de nouvelles fonctionnalités, mais les trucs RA ne sont pas ce que les gens veulent du jeu”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit : “Les deux personnes qui ont jamais utilisé cette fonctionnalité seront extrêmement déçues après avoir lu cette nouvelle.”

“J’ai utilisé la fonctionnalité ‘Encens d’aventure quotidienne’ de copain RA partagée en tout et pour tout deux fois”, a écrit un autre utilisateur, “La première fois, c’était lors de sa première mise en œuvre, pour voir à quoi cela ressemblait.”

“La seconde, c’était pour essayer de prendre une photo de groupe incluant le Landorus de mon ami, pour voir si cela satisferait la recherche ‘prendre une photo de Landorus’. Ça n’a pas compté. Pas une grande perte pour moi si la RA partagée disparaît.”

L'”Encens d’aventure quotidienne” de copain RA partagé permet à plusieurs joueurs de prendre des photos de leurs Pokémon. La raison pour laquelle elle n’a pas été adoptée est due aux difficultés à réunir plusieurs joueurs juste pour un Pokémon Go régulier, même pour Party Play.

Pokémon Go est un ajustement naturel pour les fonctions AA, si bien que, étonnamment, les fans ne l’ont pas adopté. Le principal problème est qu’elle ne s’intègre pas vraiment dans le cycle de jeu principal que les fans apprécient. En fait, les fans ont demandé par le passé que les fonctions AR soient supprimées.

Supprimer des fonctionnalités d’un jeu peut potentiellement causer des problèmes, donc les développeurs doivent avoir une raison importante pour les couper. Cependant, si les fans de Pokémon, habituellement passionnés, sont contents de voir disparaître cette fonctionnalité, peut-être n’y a-t-il aucun mal à bannir l'”Encens d’aventure quotidienne” de copain RA partagé dans l’oubli.

