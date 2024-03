Les joueurs de Pokémon Go ravis de la grande refonte des avatars

Il semble que Pokémon Go déploie enfin la refonte tant attendue de son Avatar, mais tout le monde n’a pas pu y accéder immédiatement.

La fonctionnalité de personnalisation d’Avatar de Pokémon Go était assez basique depuis un certain temps maintenant.

Bien que les dresseurs puissent acheter de nouveaux cosmétiques comme des chapeaux, des vêtements et des poses d’Avatar, il n’y a pas eu de changements majeurs dans l’apparence des Avatars depuis le début du jeu.

Maintenant, il semble que le développeur Niantic a commencé à déployer une refonte majeure du système d’Avatar que les joueurs souhaitaient depuis des années et la communauté est ravie.

Les joueurs de Pokémon Go excités alors que la refonte de l’Avatar est mise en ligne

Selon les publications sur les réseaux sociaux, certains joueurs ont déjà pu accéder à cette fonctionnalité pendant presque une journée entière.

Un utilisateur de Reddit nommé bormadoline_ a fait un post sur le subreddit TheSilphRoad prouvant qu’il avait accès à la fonctionnalité après être allé dans le menu Paramètres Avancés, avoir rafraîchi les Données du Jeu et retéléchargé tous les assets.

Pour ceux qui ont accès aux nouvelles fonctionnalités de personnalisation, les dresseurs ont accès à de toutes nouvelles coiffures, couleurs, formes de visage, yeux et types de corps.

De plus, les visages des Avatars en général ont changé, leur donnant un aspect légèrement plus réaliste.

De nombreux fans étaient excités de voir le nouveau système et ont félicité Niantic pour avoir introduit une telle refonte importante des Avatars.

“Wow, c’est plus une refonte complète que ce que quiconque demandait. Je voulais juste plus d’options de coiffure et de forme corporelle”, a déclaré un fan, tandis qu’un autre a dit, “Oh sympa ! Niantic déploie des mises à jour de qualité de vie nécessaires depuis longtemps. J’adore ça.”

Malheureusement, il semble que tout le monde n’ait pas accès à cette nouvelle fonctionnalité, car de nombreux joueurs américains ont affirmé qu’ils ne pouvaient pas changer leur apparence même après avoir mis à jour le jeu.

Cela a conduit certains à spéculer que cette fonctionnalité est déployée pour les joueurs dans certains ‘groupes’. Ceux qui ne sont pas dans un ‘groupe’ spécifique pourraient obtenir cette mise à jour beaucoup plus tard que ceux d’un autre ‘groupe’.

Bien qu’il puisse falloir du temps avant que chaque joueur n’ait accès au système d’Avatar remanié pour le moment, il semble que de nombreux fans soient excités de redessiner leurs dresseurs dans le jeu.

