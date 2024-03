Pokémon Go appelé à corriger une fonctionnalité agaçante pour les futurs évents

Pokémon Go doit apporter des changements majeurs à la durée de sa fonctionnalité Fêtes d’équipe lors du prochain événement, des centaines de joueurs réclamant une correction.

Pour beaucoup, les événements de Pokémon Go sont un point de discorde clé, et la durée de la fonctionnalité Fêtes d’équipe ne fait pas exception, les joueurs disputant constamment la valeur et la conception du nouvel élément coopératif.

Désormais, ces mêmes fans appellent à des changements clés à apporter à Fêtes d’équipe pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de ses récompenses et de l’événement sur lequel ils se concentrent actuellement.

Pokémon Go doit modifier cette fonctionnalité « frustrante » pour le prochain événement

Partageant leurs frustrations sur Reddit, un joueur a argumenté « Niantic doit prolonger les minuteries de Fêtes d’équipe pour chaque événement. » Ils ont expliqué que « c’était vraiment frustrant de faire les raids aujourd’hui et de recevoir le message “le groupe va bientôt se terminer” puis de demander à tout le monde d’attendre pendant que vous vous regroupez. »

Pendant la Semaine Météo et la saison du Monde des Merveilles, il y a eu de nombreux événements, défis et raids autour de Pokémon Go. Combinez cela avec la fonctionnalité Fêtes d’équipe et les joueurs peuvent obtenir des tonnes de récompenses pendant les événements.

Cependant, avec Fêtes d’équipe ne durant qu’une heure, beaucoup trouvent leurs récompenses coupées pendant les raids ou au milieu d’un événement, les forçant à s’arrêter et à se regrouper plutôt qu’à explorer les défis et la tâche suivante.

En février, lors de l’événement En route pour Sinnoh, Niantic a prolongé Fêtes d’équipe, ce qui a conduit à beaucoup de louanges au sein de la communauté. Beaucoup appellent maintenant à ce que cela revienne, ou même à ce que cela devienne un ajout permanent : « J’ai vraiment aimé comment ils l’ont rendu de 8 heures pendant la tournée de Sinnoh, ils devraient honnêtement juste le garder aussi longtemps. »

« Ou ils pourraient juste nous laisser prolonger le minuteur de la fête nous-mêmes. Fini les tâches inachevées que vous ne pouviez tout simplement pas terminer à temps » a ajouté un autre joueur, soulignant une nouvelle manière d’apporter le contrôle du joueur et la polyvalence à Pokémon Go.

Bien qu’aucun changement à Fêtes d’équipe n’ait été annoncé jusqu’à présent, il reste encore une tonne de journées communauté Pokémon Go à venir, ainsi que l’événement Le Voleur de la Jungle ramenant Zarude sous les projecteurs.