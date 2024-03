Un joueur de Pokémon Go dévasté par une erreur avec son seul Dialga

Un dresseur de Pokémon Go a commis une erreur coûteuse après avoir prêté le jeu à son frère, et son Dialga ne sera plus jamais le même.

C’est assez difficile de trouver certains Pokémon Légendaires dans Pokémon Go, surtout ceux avec des attaques rares, c’est pourquoi c’est si déchirant que le joueur de Pokémon Go u/thefloorisflooryes a partagé un post sur Reddit expliquant que son Dialga n’a plus l’Effet Aventure et l’attaque Hurle-Temps.

Il s’avère qu’ils ont laissé leur frère de 11 ans emprunter le jeu, et il a supprimé l’attaque pour faire place à Tête de Fer, et à l’heure actuelle, il n’y a aucun moyen de récupérer l’attaque, même à travers une CT Élite.

Un Dialga unique perd son attaque spéciale dans Pokémon Go

L’utilisateur original a partagé un commentaire disant, « Mon frère a changé la dilatation temporelle de mon Dialga » bien qu’ils aient plus tard précisé qu’ils voulaient dire Hurle-Temps, avant d’ajouter, « Il a 11 ans donc je ne suis pas super fâché, mais c’est aussi mon seul Dialga ».

Beaucoup d’autres joueurs de Pokémon Go partagent leurs pensées dans les commentaires, avec beaucoup d’entre eux qui plaisantent sur le fait de se débarrasser du frère. Un commentaire dit, « Change-le. Le frère, je veux dire » avant que le posteur original réponde, en ajoutant, « Je suis prêt à échanger un enfant de 11 ans contre un Ramoloss à 97, merci ».

Une personne plaisante en disant, « Transfère le frère ». Une autre dit, « Enseigne à ton frère Hurle-Temps » et ensuite, quelqu’un d’autre ajoute, « Vends ton frère et achète une CT élite ».

Enfin, un autre utilisateur ajoute le commentaire important, « Je me demande pourquoi Niantic permet même la suppression de ces attaques ». Un autre joueur de Pokémon Go ajoute sa recommandation, disant, « Espérons que Niantic nous permettra éventuellement d’utiliser un CT Élite pour cela. J’ai un 4* sans l’attaque spéciale. »

C’est un rappel sévère de toujours faire attention à qui vous laissez jouer votre version de Pokémon Go et d’être extrêmement prudent avec ces rares Pokémon Légendaires. Dans Pokémon Go, la Forme Originelle de Dialga est assez difficile à attraper, bien que heureusement le prochain Groudon Obscur pourrait être un excellent contre.

