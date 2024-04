L’aventure drôle d’un joueur de Pokémon Go lors d’un Raid Mewtwo Obscur

The Pokémon Company

Un Raid habituel de Pokémon Go s’est transformé en bien plus, lorsqu’un joueur de Pokémon Go s’est retrouvé au milieu d’une histoire “hilarante”.

Un membre de la communauté Pokémon Go a partagé une histoire touchante, expliquant comment une rencontre aléatoire lors d’un Raid de Mewtwo Obscur s’est transformée en une histoire beaucoup plus drôle qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer.

Le joueur de Pokémon Go u/-Laffi- a partagé ce post sur Reddit, expliquant son histoire avec le commentaire : “Un événement hilarant sur Pokémon Go !”

Après une promenade dans une zone rurale, il a rencontré un Raid, disant : “Il y avait un Raid de Mewtwo obscur en cours, mais évidemment, j’étais le seul là. Soudain, je vois une voiture arriver, et c’est vraiment une route sans issue, donc personne ne conduit vraiment jusque là… sauf dans mon cas… pour jouer à Pokémon Go.”

Il continue, ajoutant : “Et oui. Soudain, une personne est apparue dans l’Arène, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 ! Je me disais. Cette voiture doit être remplie de personnes jouant ensemble à Pokémon Go. Comme c’est charmant !”

Ensuite, il décrit s’être approché de la voiture s’attendant à voir beaucoup de personnes jouant à Pokémon Go, cependant, il explique : “Tout ce que je pouvais voir, c’était une femme de petite taille conduisant la voiture… Mais elle était seule. Quelle était cette sorcellerie ?”

Après s’être approché, la personne derrière le post dit qu’elle a vu que “la femme avait 5 téléphones différents sur ses genoux, tous en file d’attente dans l’arène pour Mewtwo”, et qu’en demandant pourquoi, elle a expliqué que c’était “le téléphone de son mari, et ceux de ses 2 enfants qu’elle avait emmenés, ainsi que son propre téléphone”.

Selon le post, la femme dans la voiture pensait “qu’il serait amusant d’essayer de capturer quelques Mewtwos, pendant que les enfants mangeaient, et que le mari les mettait au lit.”

D’autres joueurs ont été impressionnés par l’histoire et surtout par le dévouement de la mère dans les commentaires, l’un d’eux disant : “La vie en tant que parent… J’aide les enfants à faire leurs quêtes quotidiennes et à combattre dans l’arène pour des pièces.”

Enfin, un autre parent explique une situation similaire, ajoutant : “Nous avons 4 enfants et parfois, l’un de nous emmène les 6 comptes pour faire des Raids si nous ne trouvons personne avec qui faire des raids. Je finis presque toujours par me faire un nouvel ami”.