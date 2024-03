Un joueur de Pokémon Go voulait “Dieu” mais repart avec une surprise

The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a partagé son échec malheureux lors de la tentative de capture de “dieu”, qui s’est avéré être une rencontre inattendue.

Une blague répandue dans la communauté de Pokémon Go consiste à surnommer Keunotor “dieu”, grâce au potentiel mémétique de ce Pokémon de type Normal.

De ce fait, de nombreux dresseurs partagent leurs captures mémorables de Keunotor sur les réseaux sociaux, comme ce fut le cas pour un dresseur sur le subreddit de Pokémon Go qui a dit : “J’ai essayé de capturer un Keunotor, mais tout ce que j’ai obtenu, c’est cette chose.”

La quête de ‘dieu’ dans Pokémon Go se solde par un échec hilarant pour un joueur

Le posteur original a inclus une capture d’écran d’un Métamorph shiny nommé Doof. Il semble que ce Métamorph bleu voulait commencer son propre culte.

Les joueurs dans les commentaires ont partagé la douleur du posteur original face à cette opportunité manquée. “Il a essayé d’être un dieu mais a échoué,” a dit un dresseur. Un autre a demandé, “Si Keunotor shiny = dieu. Est-ce que Métamorph shiny se faisant passer pour un dieu = Belzébuth ?”

D’autres se sont prêtés au jeu du mème et ont créé leur propre canon pour cet échec spectaculaire. “Le Seigneur Keunotor a refusé sa présence, mais t’a laissé un cadeau malgré tout. Tu as gagné la faveur de l’être le plus puissant de l’existence,” a dit un fan.

Tous les mèmes à part, capturer un Métamorph shiny n’est pas à éternuer, considérant à quel point ce métamorphe peut être difficile à trouver dans la nature.

Bien que ce dresseur n’ait pas capturé le dieu Pokémon qu’il souhaitait, le prix qu’il a finalement obtenu n’est pas si mal après tout.