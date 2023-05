Les joueurs de Pokémon Go sont en deuil suite à la fermeture de ce site

Suite à l’annonce de la fermeture du site The Silph Road après la fin de son partenariat avec Niantic, les joueurs de Pokémon Go se sont réunis pour faire leur deuil.

Le 12 mai 2023, Niantic a annoncé que son partenariat d’une année avec le site The Silph Road avait pris fin. Niantic était un sponsor de The Silph Road pendant ce partenariat, ce qui a aidé l’entreprise à rester à flot financièrement. Maintenant que le partenariat est terminé, le site a annoncé qu’il fermera définitivement ses portes dans les semaines à venir.

Les membres de la communauté Pokémon Go se sont réunis pour pleurer la perte de ce site, partageant leurs condoléances et s’offrant mutuellement leur soutien alors que The Silph Road commence à disparaître.

Les joueurs de Pokémon Go pleurent la disparition de The Silph Road

TheSilphRoad a publié des messages sur Twitter et Reddit, qui ont reçu un élan de soutien de la part des joueurs de Pokémon Go.

Sur Twitter, d’autres communautés de joueurs ont salué l’histoire longue et engagée du site, comme Leek Duck et Pokémon Go Stadium.

Sur Reddit, la publication de The Silph Road a recueilli près de 1 000 commentaires de joueurs qui ont remercié le personnel pour leur travail acharné au fil des années.

“Difficile de savoir quoi dire. The Silph Road a été une ressource inestimable pour beaucoup d’entre nous au cours des 7 dernières années. Ce fut une sacrée aventure. Merci pour tout ! Et bonne chance à vous tous dans vos futurs projets”, a déclaré un joueur.

La plupart des internautes ont regretté le fait que la fermeture de The Silph Road serait sans aucun doute un grand coup dur pour la communauté Pokémon Go dans son ensemble. Un dresseur a déclaré que : “c’était LA ressource pour trouver une communauté locale pour quelqu’un qui ne pouvait trouver personne dans sa région, grâce à votre carte des communautés locales… Vous allez vraiment manquer à d’innombrables personnes dans le monde entier, et pas seulement à celles qui continuent de jouer au jeu.”

Il est difficile de savoir exactement à quel point la fermeture de The Silph Road impactera l’avenir de la communauté PoGo, mais il est clair que c’est une grande perte pour de nombreux joueurs.