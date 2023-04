Ces codes d’échange offrent des Pokémon shiny gratuits sur Pokémon Écarlate et Violet

Un youtubeur Pokémon a partagé des codes d’échange donnant des shiny gratuits sur Pokémon Écarlate et Violet.

La chasse aux shiny est une activité passionnante sur Pokémon Écarlate et Violet. Avec le Charme Chroma, une recette de sandwich parfaitement adaptée et la bonne méthode de chasse et beaucoup de patience, il est possible d’attraper la version chromatique de quasiment n’importe quel Pokémon en un temps raisonnable.

Néanmoins, la chasse aux shiny n’est pas pour tout le monde. Certains n’ont pas le temps, d’autres n’ont pas la patience. C’est sans doute pourquoi des joueurs peu scrupuleux n’hésitent pas à utiliser des bots pour obtenir des Pokémon chromatiques. Une pratique passible de bannissement, et très mal vue de la majorité de la communauté.

Néanmoins, un youtubeur a fait changer l’avis de nombreux joueurs quant à l’utilisation de bots. En effet, le vidéaste Kevdog a mis en place des bots offrant gratuitement un shiny à n’importe quel joueur leur proposant un échange.

Ce bot offre des shiny gratuits sur Pokémon Écarlate et Violet

Avant d’aller plus loin, sachez que l’usage de bots est passible d’un ban sur Pokémon Écarlate et Violet. De plus, le fait de recevoir un Pokémon “modifié” en connaissance de cause est également prohibé.

Si aucun joueur ayant utilisé les codes d’échange que nous allons vous présenter ne semble avoir été inquiété par Game Freak, sachez que l’utilisation de ce bot pourrait bel et bien constituer un motif de ban dont nous ne saurions être tenus responsables. Utilisez donc ces codes à vos risques et périls.

Depuis quelques semaines, le vidéaste Kevdog partage sur sa chaîne YouTube des vidéos pour le moins surprenantes.

En effet, ce créateur de contenu spécialiste de Pokémon partage dans ses vidéos la démarche à suivre pour lancer un échange avec des bots qu’il a mis en place et qui offrent aux joueurs de Pokémon shiny gratuits.

Si Kevdog n’explique pas clairement le fonctionnement de ses bots, l’on sait qu’il dispose de deux Nintendo Switch dédiées à la mise en place de ce système. Lorsque l’un de ses bots reçoit une demande d’échange, il donne tout simplement un Pokémon shiny aléatoire parmi une liste définie, en échange de n’importe quel Pokémon dont le joueur’ voudra bien échanger n’a pas besoin.

Actuellement, Kevdog a mis en place deux codes d’échange :

Codesd’échange Pokémon shiny 3000 7000 ou 5000 4800 Tous les starters disponibles : Coiffeton et ses évolutions, Chochodile et ses évolutions, Poussacha et ses évolutions, Grenousse et ses évolutions, Salamèche et ses évolutions, Brindibou et ses évolutions, Flambino et ses évolutions

Malheureusement, utiliser ces codes n’est pas toujours aussi facile qu’il y parait. En effet, de nombreux dresseurs cherchent utilisent ces codes à lancer un échange avec ces bots, et vous pourriez ne pas tomber sur le bot du premier coup.

Pour obtenir un Pokémon shiny, vous devez utiliser l’un de ces codes et tomber sur l’utilisateur “Kevdog Bot”. Si ce n’est pas le cas, annulez simplement l’échange et recommencez le processus.

