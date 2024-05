Les joueurs de Pokémon Écarlate & Violet en colère contre les tricheurs qui sabotent les échanges

Les échanges surprise dans Pokémon Écarlate & Violet sont, en théorie, très amusants. Ils permettent d’envoyer un Pokémon de votre choix à un inconnu complet et de recevoir en retour un Pokémon aléatoire. Cela pourrait être un rare Shiny, un nouveau Starter, ou un simple Gourmelet de niveau 2, c’est une sorte de loterie.

Bien que le concept soit excellent sur le papier, les fans de Pokémon Écarlate & Violet deviennent de plus en plus frustrés ces derniers mois en raison de la hausse signalée des Pokémon “genned” envoyés via les échanges surprise.

Ces Pokémon sont générés artificiellement, hackés, avec des statistiques ridicules et généralement un nom étrange. Ils sont interdits par Nintendo et peuvent entraîner de graves conséquences si les joueurs sont surpris en train de les utiliser, notamment dans les tournois officiels.

Un joueur de Pokémon a partagé sa colère avec la communauté en ligne, notant qu’il prenait autrefois le temps d’envoyer des Pokémon sympas via les échanges surprise dans l’espoir de faire plaisir à quelqu’un, mais que l’afflux de créatures hackées est “triste à voir”.

D’autres joueurs ont ressenti la même douleur, partageant leurs propres frustrations avec l’expérience des échanges surprise dans Écarlate & Violet. Certains joueurs ont noté qu’ils envoyaient autrefois des Shiny en double ou des Starters entièrement évolués de bas niveau provenant de Pokémon Go, mais que cela ne valait plus la peine.

Un fan de Pokémon a partagé : « J’avais l’habitude d’envoyer tous les Shiny en double que j’obtenais, en espérant que cela excite un gamin. Je ne le fais plus pour cette raison exacte. »

Certains joueurs ont débattu de la façon dont Nintendo et Game Freak pourraient réduire ce problème, avec une personne suggérant que tous les noms se terminant par “.com” soient interdits. Il est possible que nous puissions voir cela, d’autres jeux Pokémon comme Pokémon Go ont montré qu’ils écoutaient les suggestions de la communauté.

Un autre a convenu : « Ce serait si facile. Banni automatiquement tous les Pokémon avec des noms de site web… cela signifie que les bots continuent de commercer, mais les Pokémon vont nulle part, supprimés instantanément. Ou juste les faire échanger entre eux », avant de critiquer l’absence de solution au problème comme de la paresse.

Beaucoup ont commenté qu’ils ne conservaient même pas les Shiny ou les rares suspects obtenus par échange surprise, partageant qu’ils les relâchaient dans la nature.

Les échanges surprise et d’autres fonctionnalités similaires sont un excellent moyen de renforcer une communauté dans un jeu, et les joueurs de Pokémon dans ce fil semblent tous avoir perdu leur motivation à utiliser cette fonctionnalité à cause des Pokémon hackés avec des noms de site web étranges et des statistiques irréalistes.

Bien qu’il n’y ait eu aucune annonce officielle à ce sujet, les fans aimeraient probablement voir un système d’échange surprise amélioré avec des mesures mises en place pour bloquer les Pokémon hackés. Il est possible que nous puissions voir cela dans une future mise à jour ou même dans un prochain titre comme Légendes Pokémon : Z-A.