Des joueurs de Pokémon Écarlate & Violet veulent désespérément un Shiny inaccessible

Comme pour de nombreuses générations de Pokémon avant elle, Écarlate & Violet compte plusieurs monstres qui sont Shiny-lock, c’est-à-dire impossibles à obtenir en version Shiny.

Un post sur le subreddit de Pokémon Écarlate & Violet a attiré l’attention de la communauté après qu’un dresseur a loué le design “magnifique” de Koraidon, incluant des illustrations de ses formes standard et Shiny.

Malheureusement, Koraidon et Miraidon sont tous deux Shiny-lock dans la Génération 9, probablement en raison de leur importance dans l’histoire du jeu et de leur fonctionnalité en jeu.

Bien que de nombreux fans aient convenu que le design de Koraidon est superbe, beaucoup plus souhaitaient simplement obtenir cette forme Shiny tant convoitée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Son Shiny est INSENSÉ », a commenté un dresseur, tandis qu’un autre a ajouté, « À mon avis, ce Shiny est l’un des meilleurs Shiny de Légendaire. »

Comme de nombreux fans n’ont probablement pas vu la forme Shiny de Koraidon, car il n’y a aucun moyen légitime de l’obtenir, sa coloration rouge normale passe au noir, avec les accents de fourrure bleue devenant rouge et jaune. Cette forme Shiny rappelle d’autres Pokémon Shiny noirs populaires tels que Rayquaza, Amphinobi et Dracaufeu.

Malheureusement pour de nombreux dresseurs, le seul moyen d’obtenir Koraidon Shiny à l’avenir pourrait être par le biais d’événements spéciaux, de distributions ou de moyens non officiels.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les développeurs Game Freak et The Pokémon Company ont de plus en plus souvent Shiny-lock certains Pokémon au fil du temps. Cette pratique a commencé fortement avec la Génération 5, avec presque tous les Légendaires étant Shiny-lock depuis la Génération 8.

Dans Pokémon Écarlate & Violet, les Starters des dresseurs sont Shiny-lock, ainsi que tous les Titans et Pokémon Légendaires pertinents pour l’histoire dans le jeu de base et les extensions DLC.

Cependant, si l’on se base sur Épée & Bouclier, les dresseurs pourraient peut-être obtenir Koraidon et Miraidon Shiny à l’avenir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Près de deux ans après la sortie de la Gen 8, Pokémon a organisé un événement de distribution spécial qui a permis aux joueurs d’utiliser des codes de téléchargement pour obtenir Zacian Shiny et Zamazenta Shiny auprès de divers commmerçants. Comme Koraidon et Miraidon, ces deux Légendaires de la jaquette étaient également Shiny-lock.

Avec un peu de chance, les fans pourront posséder ce Shiny convoité de Pokémon Écarlate & Violet avant longtemps.