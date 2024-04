Une révélation de Game Freak change la chasse aux shiny dans Pokémon Écarlate et Violet

The Pokémon Company

Si vous cherchez un peu d’aide pour attraper des Pokémon shiny, alors vous avez de la chance, car Game Freak a lui-même confirmé une astuce essentielle pour la chasse aux shiny dans Pokémon Écarlate et Violet.

L’une des parties les plus difficiles, mais aussi les plus amusantes de n’importe quel jeu Pokémon, est la chasse aux shiny. Cependant, il existe quelques méthodes pour rendre les chances astronomiquement minces un peu meilleures.

Alors que les fans doivent parfois confirmer ces méthodes eux-mêmes, et généralement cela demande beaucoup de suppositions et de clarifications ultérieures de la part de la communauté, en cette occasion, Game Freak a confirmé quelque chose seulement présumé jusqu’à présent, rendant la chasse aux shiny beaucoup plus facile à l’avenir.

Le joueur de Pokémon u/finn_shavocado a partagé un post sur Reddit, détaillant le mécanisme, et c’est une bonne nouvelle pour quiconque chasse les shiny. La personne derrière le post a partagé le commentaire, “The Pokémon Company a posté cet article HIER… quoi ???”

Il partage un extrait de cet article de The Pokémon Company, qui entre dans les détails sur les méthodes de chasse aux shiny dans Pokémon Écarlate et Violet.

Dans l’article, The Pokémon Company a partagé certaines informations, expliquant, “Vous aurez la plus haute chance de rencontrer un Pokémon shiny lorsque vous recevrez le message disant ‘Il ne reste pas beaucoup de [Pokémon] des apparitions massives…'”

Cependant, bien que cela puisse sembler être une nouvelle information, il s’agit en fait juste d’une clarification d’un mécanisme existant, comme beaucoup d’autres joueurs l’expliquent dans les commentaires.

Une personne dit, “L’affirmation n’est pas fausse. Chaque message se déclenche quelque part entre 20-30, donc il serait rare (peut-être impossible) que le deuxième message se déclenche à 60 Pokémon. Donc le troisième message est celui avec la plus haute chance de shiny. 60 K.O. est toujours quand cela plafonne.”

Un autre message ajoute, “Ce message est la 3ème notification ce qui signifie au moins +60 K.O. ont été faits.” À quoi, un autre joueur de Pokémon répond, “Donc ce n’est pas que nous avions tort sur le compte, nous avions juste tort sur les messages qui apparaissent à chaque montant.”

En ce moment, il semble que, bien que rien n’ait changé, les joueurs de Pokémon Écarlate et Violet sont heureux d’obtenir une confirmation réelle de la part de Game Freak, signifiant qu’ils savent exactement le bon moment pour déployer un Sandwich Shiny d’Écarlate et Violet et ainsi attraper un Pokémon shiny.