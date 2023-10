L’avenir du LEC s’écrit en bleu : Karmine Corp obtient son slot

La Karmine Corp et Kameto ont annoncé que l’organisation française rejoindra le LEC en 2024 après avoir publié des messages énigmatiques à propos de cette nouvelle.

Karmine Corp est l’une des plus grandes organisations e-sportives d’Europe et a pris d’assaut le marché français. La société organise des KCX qui remplissent des salles entières et possède des équipes sur Valorant, Rocket League et League of Legends.

Aujourd’hui, l’organisation peut enfin dire qu’elle a une place dans la meilleure ligue de League of Legends en Europe car la Karmine Corp et son co-propriétaire Kamel “Kameto” Kébir ont annoncé que la société a acheté le slot d’Astralis. Il se murmurait depuis un moment que l’organisation française rejoindrait le LEC, car la ligue a récemment subi une refonte des équipes participantes, mais l’organisation n’avait pas pu conclure d’accord jusqu’à aujourd’hui.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Karmine Corp et Kameto ont teasé la grande annonce quelques heures avant que ce dernier annonce la nouvelle sur son stream Twitch, partageant des posts énigmatiques sur les réseaux sociaux suggérant une importante annonce.

Karmine Corp en LEC, c’est fait

Le co-propriétaire de l’organisation a déclaré le mois dernier que la société était sur le point de rejoindre la ligue européenne de League of Legends et était impatient de partager plus de détails à l’avenir.

L’organisation française ne cherchait pas un accord comme celui entre KOI et Rogue, où les deux marques ont fusionné. Karmine Corp aurait dépensé plus de 27 millions de dollars pour racheter le slot d’Astralis, une somme colossale qu’ils devront payer sur plusieurs années et à travers différentes levées de fonds.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’organisation française prendra la relève d’une direction d’Astralis qui n’a pas réussi à se démarquer en LEC. Astralis n’a jamais terminé au-dessus de la cinquième place qu’une seule fois dans son histoire brève dans la ligue et ne s’est jamais qualifié pour des événements internationaux. Le slot de l’organisation est apparemment en vente depuis 2022.

Karmine Corp reprendra cette place et rejoindra la ligue de premier plan après trois années de compétition en LFL. Dans le système européen de League of Legends de Tier 2, la KCorp a remporté la LFL à deux reprises et le tournoi European Masters quatre fois.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous avons désormais hâte de voir ce qu’ils nous réservent en LEC.

Les réseaux sociaux pris d’assaut par la KCORP

Une chose est sûre, cela ne fera que renforcer la popularité grandissante de la structure et nous en avons déjà vu les prémices suite à cette annonce. À l’heure où nous écrivons cet article, moins de 24 heures après l’annonce officielle, le tweet d’annonce compte déjà près de 12 millions d’impressions.

Le #KCORP a été utilisé des milliers de fois et est toujours en Tendances. Les fans du Blue Wall sont toujours à fond derrière leur équipe de cœur et tout le monde a hâte de voir Karmine en action en LEC.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ils feront donc à nouveau concurrence à Team Vitality, déjà en LEC depuis plusieurs années, même si ce n’est pas l’objectif principal. Celui dans la tête de Kameto est de remporter les Worlds, et ce depuis la création de la Karmine Corp en 2020.

Tout le monde le sait, le chemin sera encore long avant d’y arriver, mais nous avons désormais toutes les raisons d’y croire au vu de ce qui a été réalisé en quelques années.

L’ensemble de Dexerto souhaite désormais bonne chance à la Karmine Corp pour son aventure prometteuse en LEC !

L’article continue après la publicité