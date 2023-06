Les 20 plus gros cash prizes de l’histoire de l’esport | LoL, Dota2…

L’esport ne cesse de grandir, et les récompenses des tournois aussi ! Découvrez les plus gros cash prizes de tous les temps.

Il y a encore une dizaine d’années, les plus grandes compétitions esport n’avaient rien à voir avec celles d’aujourd’hui. Les joueurs et les équipes sont passées des garages aux plus grandes salles en un rien de temps, et l’argent investi dans les compétitions a aussi connu une croissance spectaculaire.

Malheureusement, 2020 aura finalement signé une cassure dans la progression fulgurante de l’esport… ou plutôt un ralentissement dû à la crise sanitaire internationale. Si cette triste période aura marqué un coup d’arrête dans le joyeux univers des compétitions esport en physique, la machine a repris depuis la levée des contraintes sanitaires.

L’article continue après la publicité

Aujourd’hui, le plus gros cash prize distribué s’élève à plus de 40 millions de dollars, et c’est l’équipe Team Spirit qui s’est emparé du gros lot sur DOTA2. En effet, The International a la particularité de laisser la communauté Dota 2 financer une partie des gains. Une idée ingénieuse qui fait encore aujourd’hui du MOBA de Valve le n°1 incontestable du cash prize.

Dans le reste du top 20, on trouve évidemment bon nombre d’autres jeux. Les incontournables League of Legends, Fortnite ou encore Call of Duty sont évidemment de la partie… mais des noms plus inattendus se sont glissés dans la liste.

L’article continue après la publicité

La plus grande surprise, c’est sans doute l’absence de CS:GO. Si la scène esport du FPS de Valve est très développée, c’est surtout son format compétitif qui l’empêche de rivaliser avec les sommes astronomiques de ce classement. En effet, les pro de CS disputent de nombreuses compétitions au fil de l’année, et il n’y a pas un événement unique pour marquer la fin d’une saison, avec un énorme cash prize à la clé.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Du côté des bonnes surprises, on peut citer la présence de 4 événements Honor of Kings dans le Top 20. Cela a pour effet de nous rappeler que l’esport mobile est d’ores et déjà une énorme machine dans certaines régions du monde.

L’article continue après la publicité

Retrouvez ci-dessous les 20 événements ayant offert le plus gros cash prize dans l’histoire de l’esport.

Top 20 des plus gros cash prizes

Placement Événement Cash prize Jeu 1 The International 2021 40 018 400 $ Dota 2 2 The International 2019 34 330 069 $ Dota 2 3 The International 2018 25 532 177 $ Dota 2 4 The International 2017 24 687 919 $ Dota 2 5 The International 2016 20 770 460 $ Dota 2 6 The International 2022 18 930 256 $ Dota 2 7 The International 2015 18 429 613 $ Dota 2 8 Fortnite World Cup 2019 – Solo 15 287 500 $ Fortnite 9 Fortnite World Cup 2019 – Duo 15 100 000 $ Dota 2 10 The International 2014 10 931 103 $ Dota 2 11 Honor of Kings International Championship 2022 10 000 000$ Honor of Kings 12 Honor of Kings World Champion Cup 2021 7 742 070 $ Honor of Kings 13 PGI.S 2021 Main Event 7 068 071 $ PUBG 14 LoL 2018 World Championship 6 450 000 $ League of Legends 15 LoL 2016 World Championship 5 070 000 $ League of Legends 16 LoL 2017 World Championship 4 946 969 $ League of Legends 17 Honor of Kings World Champion Cup 2020 4 606 400 $ Honor of Kings 18 Call of Duty League Championship 2020 4 600 000 $ Call of Duty: Modern Warfare 19 Honor of Kings World Champion Cup 2020 4 606 400 $ Honor of Kings 20 PUBG Global Championship 2011 4 412 831 $ PUBG

Source : Esports Earnings

Si la course aux cash prizes semble s’être quelque peu calmée dans le monde de l’esport, on peut constater que les compétitions internationales de certains jeux compétitifs majeurs transforment toujours les gagnants en multimillionnaires.