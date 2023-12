Karmine vs T1, les fans fiers de leur équipe : “Le mid gap n’aura pas suffi”

À l’occasion de l’événement Red Bull League of Its Own, Karmine a pu affronter l’emblématique des SKT T1 sur League of Legends dans un match disputé qui a fait vibrer les nombreux fans.

Le Red Bull League of Its Own est une série de showmatchs organisé par Red Bull Gaming opposant T1 à des équipes européennes, notamment des équipes ERL et des équipes de streaming.

Parmi ces équipes, nous pouvons retrouver NNO Old (No Need Orga) composée de streamers allemands, des équipes de première division de la Prime League, Berlin International Gaming et Eintracht Spandau, ainsi que Heretics, G2 Esports et bien sûr, la Karmine Corp.

Et le match le plus attendu de cet événement était l’opposition entre l’équipe française, Karmine Corp, face aux actuels champions du monde de League of Legends, T1.

Le choc KC vs T1 enflamme les réseaux sociaux

Après 30 minutes de partie, les joueurs de T1 ont pris le meilleur sur la Karmine au terme d’un match durant lequel les joueurs du Blue Wall ont affiché un niveau plus qu’honorable.

Ce match qui a réuni plus de 100 000 viewers sur le live Twitch du fondateur de l’équipe, Kameto a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux où les fans de la Karmine ont exprimé leur fierté envers l’équipe.

Les ultras du Blue Wall ont également rendu hommage à Cinkrof, jungler de la Karmine qui a probablement joué son dernier match avec l’équipe et qui devrait malheureusement se retrouver sans équipe la saison prochaine.

Pour rappel, la Karmine Corp a récemment acquis un slot en LEC et concourra bientôt face aux meilleures équipes européennes tout en ayant à côté une équipe en LFL.