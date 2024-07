Les Twitch Drops de The First Descendant permettent aux joueurs de recevoir gratuitement des éclats de Kuiper, de l’Or et des cosmétiques. Voici comment obtenir ces récompenses en jeu.

Pour célébrer la sortie de The First Descendant, les développeurs se sont associés à Twitch pour offrir aux joueurs des objets supplémentaires. Pendant cet événement promotionnel, les joueurs peuvent obtenir gratuitement de l’Or, des éclats de Kuiper, l’émote “Gloomy” et plus encore.

Si vous souhaitez obtenir des récompenses exclusives, ajoutez-les à votre compte avant qu’elles n’expirent.

Alors sans plus attendre, voici comment obtenir les Twitch Drops de The First Descendant et les objets actuellement disponibles.

Durée de l’événement Twitch Drops de The First Descendant

L’événement Twitch Drops de The First Descendant commencera le 2 juillet 2024 à 09h00 et se terminera le 29 juillet 2024 à 09h00.

Réclamer les drops Twitch de The First Descendant est très simple.

Pour obtenir les Twitch Drops de The First Descendant, suivez les instructions ci-dessous :

Rendez-vous sur Twitch. Connectez-vous à votre compte Twitch. Regardez n’importe quel stream de The First Descendant avec les Twitch Drops activés. Une fois que vous avez gagné un Twitch Drop, allez sur votre page d’inventaire et cliquez sur “En profiter” pour l’ajouter à votre jeu. Retournez sur The First Descendant pour réclamer vos objets gratuits.

Il est important de noter que vous devez regarder au moins 15 minutes de The First Descendant sur Twitch pour réclamer votre première récompense.

Tous les Twitch Drops de The First Descendant

Il y a actuellement cinq Twitch Drops de The First Descendant à réclamer, comprenant des cosmétiques, des éclats de Kuiper et de l’Or. Voici la liste de tous les objets et le temps nécessaire pour les débloquer :

Regarder 15 minutes : Attache « Pizza Délicieuse »

: Attache « Pizza Délicieuse » Regarder 30 minutes : Légataires 15 000 Or & 1 500 Éclats de Kuiper

: Légataires 15 000 Or & 1 500 Éclats de Kuiper Regarder 60 minutes : Emote « Gloomy »

: Emote « Gloomy » Regarder 90 minutes : Peintures « Couleur Twitch »

: Peintures « Couleur Twitch » Regarder 120 minutes : Attache « Rayons X »

Maintenant que vous savez comment obtenir les Twitch Drops de The First Descendant, vous pourrez afficher votre meilleur look en jouant avec vos amis en crossplay.

