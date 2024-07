Qui est Luna dans The First Descendant ? Date de sortie, lore & compétences

The First Descendant s’apprête à accueillir son premier personnage jouable inédit, Luna, qui rejoindra bientôt le looter-shooter aux côtés de Valby Ultime.

Le jeu de Nexon a reçu plusieurs mises à jour depuis son lancement le 30 juin, le dernier patch apportant diverses améliorations, y compris un changement aux missions d’avant-poste demandé par les joueurs. Les notes de patch fournissent également aux joueurs des détails concernant la prochaine mise à jour du jeu.

The First Descendant recevra bientôt sa première grande mise à jour de contenu, qui ajoutera Valby Ultime, un nouveau type de Dévoreur, de nouvelles armes et le premier nouveau Légataire, Luna.

Voici tout ce que nous savons sur Luna jusqu’à présent.

Quand Luna sera-t-elle disponible ?

Luna sera disponible le 1ᵉʳ août 2024 dans le cadre de la mise à jour de la semaine 5 de The First Descendant. Comme mentionné, cette mise à jour ajoutera également Valby Ultime, ainsi que d’autres contenus de gameplay et cosmétiques. Cela inclut un maillot de bain pour la nouvelle Légataire.

Qui est Luna ?

Luna est une chanteuse, également connue sous le nom de « Mad Artist ». Ses compétences se concentrent sur l’utilisation de la musique pour assister ses alliés, transformant essentiellement le champ de bataille en une lieu de performance.

On dit que la musique de Luna apporte de la joie et a un effet apaisant sur les autres, étant considérée comme « un produit de consommation indispensable » à Albion.

On dit qu’elle revient à Albion après « une longue performance errante ».

Rôle et compétences de Luna

Luna est un personnage de Soutien avec des compétences qui renforcent ses alliés. Elle peut augmenter la puissance des compétences de son équipe avec la force de la musique, ce qui fait d’elle la barde de The First Descendant.

Bien que les notes de patch soient légères en détails, elles révèlent que son pistolet-synthétiseur devient plus puissant lorsqu’il est tiré en rythme, améliorant également les buffs qu’elle distribue.

Le type de musique que Luna joue et à laquelle elle danse impacte aussi ses compétences. Lorsqu’elle danse sur de la musique entraînante, la puissance des compétences de ses alliés s’améliore ; quand Luna danse sur des chansons relaxantes, elle améliore la mentalité de son équipe et réduit la consommation de ressources.

Nexon a également révélé deux Modules de Modification pour Luna :

Pas Lestes (Nimble Steps) : Améliore la mobilité de Luna et amplifie la portée de sa performance, permettant un soutien plus efficace des alliés.

: Améliore la mobilité de Luna et amplifie la portée de sa performance, permettant un soutien plus efficace des alliés. Déferlante de Bruit (Noise Surge) : Luna passe de soutien à as du combat. Se précipite vers les ennemis en rythme, infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Lorsque la jauge d’inspiration est pleine, invoque une scène pour récupérer la force mentale et les boucliers. Offrez aux ennemis une expérience musicale terrifiante avec Déferlante de Bruit !

L’élément utilisé par Luna n’a pas encore été révélé.

Voilà donc tout ce que nous savons sur Luna jusqu’à présent ! En attendant son arrivée dans le jeu, consultez le reste de notre contenu de The First Descendant, y compris notre tier list des Légataires et notre hub de la Saison 1.