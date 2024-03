Quand se déroule le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring ?

Avec la sortie très attendue d’Elden Ring : Shadow of the Erdtree qui approche, les fans sont impatients de comprendre comment il s’intègre au jeu et comment se préparer. Voici une explication de la période à laquelle se déroule Shadow of the Erdtree dans l’univers d’Elden Ring.

Deux ans après le lancement d’Elden Ring, les joueurs attendent avec impatience l’arrivée du DLC. Shadow of the Erdtree promet d’introduire un nouveau royaume pour l’exploration et des combats de boss difficiles.

Suite au premier trailer de l’extension, les joueurs peuvent se demander comment le nouveau contenu s’inscrit dans le jeu existant, ainsi que comment s’y préparer. Grâce au trailer, aux commentaires du directeur Hidetaka Miyazaki et aux précédents jeux de FromSoftware, nous avons les réponses.

Voici ce que nous savons sur la période à laquelle se déroule Elden Ring : Shadow of the Erdtree.

Elden Ring : Shadow of the Erdtree se déroule après le combat contre Mohg, Seigneur du Sang. Le trailer commence avec une vue de l’arène où vous combattez Mohg, que Miyazaki a confirmé dans une interview avec IGN comme étant le « point d’entrée vers le Pays de l’Ombre où les joueurs entreront dans la zone DLC ».

Il est ainsi probable que le cocon avec un bras qui pend, présenté dans le trailer, s’ouvre, permettant aux joueurs d’accéder à la nouvelle carte.

Cela correspond aux précédents DLC de FromSoftware où le nouveau contenu se déroule en parallèle de l’histoire principale plutôt qu’après – ce qui est logique étant donné les différentes fins d’Elden Ring.

Cela signifie également que Shadow of the Erdtree est susceptible d’introduire une fin adjacente et complémentaire similaire à celles de Dark Souls 2 et Dark Souls 3.

Mohg est un boss optionnel qui est accessible assez tard dans le jeu, ce qui signifie que vous devrez jouer à une bonne partie d’Elden Ring pour accéder au DLC. Il semble donc que les développeurs veulent que vous vous attachiez à l’Entre-terre et à son lore avant que Shadow of the Erdtree introduise ses nouveaux personnages et révélations.

