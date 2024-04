No Rest for the Wicked sortira-t-il sur PlayStation et Xbox ?

Si vous prévoyez de jouer à No Rest for the Wicked sur votre console, voici alors tout ce que vous devez savoir sur son arrivée sur les systèmes PlayStation et Xbox.

No Rest for the Wicked est le nouveau jeu de Moon Studios qui promet de nombreuses fonctionnalités telles que la personnalisation des personnages, un mode en ligne, et lancera bientôt son accès anticipé.

Cependant, si vous êtes un joueur sur console vous demandant si ce nouveau RPG arrivera sur les consoles PlayStation ou Xbox, voici tout ce que vous devez savoir.

No Rest for the Wicked sera-t-il disponible sur consoles ?

Oui, No Rest for the Wicked sera disponible sur les consoles PlayStation et Xbox, mais uniquement sur les consoles de la génération actuelle : PS5 et Xbox Series X|S.

De plus, il est bon de noter que si vous visitez la boutique de votre console de génération actuelle, vous pouvez trouver la page de “No Rest for the Wicked”. Cependant, tout comme sur Steam, le jeu n’est pas encore disponible en pré-commande.

Bien que le jeu ait uniquement activé l’accès anticipé pour PC (via Steam), les développeurs suivent leur feuille de route, et de nouveaux détails concernant la sortie sur console sont attendus prochainement.

Et voilà tout ce que vous vous devez savoir sur la sortie de No Rest for the Wicked sur les consoles PlayStation et Xbox.

