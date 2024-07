Le monde de Once Human est immense et heureusement, le voyage rapide est possible, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Voici donc comment vous pouvez voyager instantanément entre deux endroits dans ce jeu de survie multijoueur.

Once Human est le dernier jeu gratuit de Starry Studio, situé dans un futur étrange et post-apocalyptique. Bien qu’il présente des similitudes avec certains éléments de The First Descendant, comme combattre de grands boss et trouver du butin pour créer les meilleurs builds, la survie des plus malins joue également un rôle crucial ici.

Vous pouvez jouer avec vos amis, mais il se peut que vous deviez changer de monde pour les rejoindre. Une fois cela fait, le voyage rapide devient un aspect important On vous dit comment le faire facilement dans Once Human.

Le voyage rapide est connu sous le nom de Téléportation dans Once Human et pour le faire, repérez un point de voyage rapide, puis appuyez et maintenez le bouton F à proximité.

Vous ne pouvez vous téléporter que d’un point de voyage rapide à un autre, ou d’un campement à votre territoire. Faire cela vous mettra en cooldown de 10 minutes. Plus vous utilisez le voyage rapide pour aller loin, plus cela vous coûtera en Énergie.

Cependant, vous pouvez aussi voyager rapidement vers des lieux majeurs, dont les Tours de Téléportation. Pour identifier une Tour de Téléportation, cherchez le faisceau de lumière bleu brillant qui en émane dans le lointain.

Starry Studio

Approchez-vous, appuyez sur F pour l’activer et c’est réglé. Vous pouvez même utiliser ces Tours de Téléportation pour passer à un autre Monde simplement en appuyant sur le bouton G.

Les villes dans Once Human sont remplies de plusieurs Tours de Téléportation, donc voyager rapidement entre différents points est aussi simple que de manger un gâteau.

Voilà, vous savez désormais comment vous téléporter dans Once Human. N’hésitez pas à consulter la rubrique Jeux vidéo de notre site pour d’autres guides sur le jeu de Starry Studio.