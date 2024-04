Comment obtenir une Pioche rapidement dans No Rest for the Wicked

La Pioche est un outil crucial pour l’extraction de minerai dans No Rest for the Wicked, disponible dès le début du jeu. Voici donc comment obtenir une Pioche dans NRFTW.

No Rest for the Wicked se concentre sur la collecte de ressources et l’utilisation de celles-ci pour fabriquer des objets. Il est essentiel de disposer des bons outils pour améliorer votre équipement. La Pioche, en particulier, est indispensable dès le début du jeu pour extraire le minerai des nombreux rochers disponibles dans la zone de départ.

Voici donc comment obtenir et utiliser une Pioche dans No Rest for the Wicked.

Où trouver la Pioche en Cuivre dans No Rest for the Wicked

Suivez ces étapes pour vous procurer une Pioche dans No Rest for the Wicked :

Dirigez-vous vers le nord-ouest depuis votre point d’arrivée initial jusqu’à apercevoir un feu de camp. Empruntez les planches de bois situées à droite du feu de camp, qui montent vers le haut. Vous arriverez alors à l’intérieur du Donjon du matelot. Montez le petit escalier et éliminez l’ennemi qui vous y attend. Progressez ensuite vers une petite ouverture donnant sur un escalier en colimaçon. Montez cet escalier pour découvrir un passage menant à une corniche en bois. Attention à l’ennemi équipé d’une arbalète qui vous guette. Avancez jusqu’au bout de la corniche où vous trouverez une Pioche en cuivre.

Moon Studios Emplacement de la Pioche en Cuivre dans le Donjon du matelot, au début de No Rest for the Wicked

Alternativement, vous pouvez acquérir la Pioche auprès de Fillmore le forgeron pour 32 pièces, mais il vous faudra d’abord le libérer des Révoltés.

Pour utiliser la Pioche dans No Rest for the Wicked, localisez un dépôt de minerai et utilisez l’outil pour la briser et récupérer les ressources. Les dépots de minerai sont des formations rocheuses colorées facilement identifiables dans l’environnement.

À quoi sert la Pioche dans No Rest for the Wicked ?

La Pioche est utilisée pour l’extraction de minerai dans No Rest for the Wicked. L’extraction de minerai permet d’améliorer vos armes et armures en renforçant leurs statistiques.

Les pioches disponibles au début du jeu sont assez usées et nécessitent plusieurs coups pour détruire un gisement de minerai. Toutefois, il est possible de trouver des outils en meilleur état à mesure que vous progressez dans le jeu.

Voilà comment obtenir une Pioche dans No Rest for the Wicked. Pour plus d’informations sur le jeu, consultez nos autres guides No Rest for the Wicked ainsi que la rubrique Jeux vidéo de notre site pour plus d’actualité.