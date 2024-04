La mise à jour PS5 de Fallout 4 est-elle gratuite pour les abonnés PS Plus ?

La mise à jour next-gen de Fallout 4 est désormais disponible, mais les utilisateurs de PS5 qui jouent au jeu via le PS Plus peuvent-ils y accéder gratuitement ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Comme promis, Bethesda Game Studios a lancé la mise à jour next-gen de Fallout 4 le jeudi 25 avril 2024 pour PC via Steam, PlayStation et les plateformes Xbox. Sur PS5, les propriétaires existants devront télécharger un nouveau fichier, et plus spécifiquement une version native PS5 de 56,503 Go.

Le jeu figure actuellement dans le catalogue de jeux pour les abonnés PS Plus Extra et Premium. Ainsi, de nombreux exemples précédents amènent à se demander si ceux qui jouent au jeu via ce service peuvent accéder à la nouvelle mise à jour sans frais supplémentaires.

À l’heure actuelle, la réponse est non, les utilisateurs de PS Plus ne peuvent pas accéder à la mise à jour de Fallout 4 gratuitement. Les abonnés Extra et Premium qui souhaitent jouer à la dernière édition du RPG devront payer 19,99€ pour acheter le jeu et accéder au contenu mis à jour.

BETHESDA SOFTWORKS / PSN

Ce n’est pas un cas isolé. Greedfall et le remake de Final Fantasy 7 ont également reçu des mises à jour PS5 qui étaient gratuites pour tous, sauf pour les personnes qui avaient téléchargé les jeux via le PS Plus.

Il convient toutefois de noter que le remake de FF7 a finalement ajouté la mise à jour gratuite à la version PS Plus.

Bien que Bethesda n’ait encore rien annoncé de concret, Fallout 4 pourrait faire le même ajustement à l’avenir.

Qu’est-ce que la mise à jour next-gen de Fallout 4 ?

Le point fort de cette mise à jour inclut des options pour le mode Performance et le mode Qualité. Jouer à Fallout 4 en mode Performance débloquera un gameplay à 60 FPS avec une résolution de 4K (mise à l’échelle dynamique). Pendant ce temps, la version Qualité fait tourner le titre à 30 FPS en 4K sans l’aide de la mise à l’échelle dynamique.

Bethesda a publié la mise à jour deux ans après l’avoir annoncée, bien que son lancement ne pourrait pas mieux tomber avec la série Fallout qui connaît actuellement un succès retentissant sur Prime Video.

