Mise à jour next-gen de Fallout 4 : Date de sortie, nouveau contenu, améliorations…

Bethesda a annoncé que la mise à niveau next-gen tant attendue de Fallout 4 serait bientôt lancée. Nous avons rassemblé pour vous toutes les informations disponibles sur cette mise à jour.

Suite à des retards, Bethesda a dévoilé davantage de détails sur la mise à niveau next-gen de Fallout 4, allant de sa date de sortie aux nouvelles fonctionnalités.

L’annonce tombe à pic, coïncidant avec le lancement très bien accueilli de la série Fallout, que Dexerto décrit comme « l’une des adaptations de jeux vidéo les plus confiantes et impressionnantes jamais réalisées ». Cette série est susceptible d’attirer de nouveaux spectateurs ainsi que des anciens fans vers le jeu original de 2015, donnant ainsi à Bethesda une raison de plus pour encourager les joueurs à redécouvrir Fallout 4.

Voici donc tout ce que nous savons actuellement sur la mise à jour next-gen de Fallout 4.

Quand la mise à jour next-gen de Fallout 4 sera-t-elle disponible ?

La mise à niveau next-gen de Fallout 4 sera lancée le 25 avril 2024 sous forme d’une mise à jour gratuite disponible sur toutes les plateformes. Alors que l’essentiel des modifications concerne les PC, la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S, les joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One bénéficieront aussi de cette mise à jour qui apportera des « améliorations de stabilité, corrections de connexion et de quêtes ».

Améliorations techniques de la mise à jour next-gen de Fallout 4

Cette mise à niveau next-gen profite des capacités avancées des PS5 et Xbox Series X|S pour offrir des améliorations techniques significatives. Bien que Bethesda n’ait pas détaillé entièrement ces améliorations, les joueurs peuvent s’attendre à des nouveautés telles que :

Des modes de performance et de qualité

Des améliorations de la stabilité et diverses corrections

Une fluidité jusqu’à 60 FPS et une augmentation des résolutions

Nouveau contenu de la mise à jour next-gen de Fallout 4

En plus des améliorations techniques, la mise à jour gratuite de Fallout 4 ajoutera du nouveau contenu au jeu, y compris des éléments du Creation Club.

Survivants de l’Enclave

L’une des additions majeures est l’introduction de l’organisation pré-guerre, L’Enclave, dans l’univers de Fallout 4 avec une nouvelle quête nommée « Échos du Passé ». Cette mise à jour apportera également :

Apparences d’armes de l’Enclave

Apparences d’armures de l’Enclave

Fusil Tesla

Armure assistée Hellfire

Armure assistée X-02

Incinérateur lourd

Pack d’armes improvisées

Ce pack d’armes permet aux joueurs d’utiliser certains d’objets du quotidien convertis en armes mortelles. Les exemples mentionnés dans l’annonce incluent un lanceur de balles de base-ball, un pistolet à clous et une tirelire cochon.

Pack d’Halloween pour atelier

Pour les enthousiastes d’Halloween ou ceux qui souhaitent célébrer l’ambiance effrayante tout au long de l’année, l’Atelier Halloween enrichit les colonies de Fallout 4 de décorations saisonnières. Provenant des « Vestiges d’une funeste fête d’Halloween organisée par la Société technocratique de la Nouvelle-Angleterre », ce pack inclut 38 éléments décoratifs tels que des sorcières, des chaudrons et des morts-vivants.

Ce que les joueurs PC peuvent attendre de la mise à jour de Fallout 4

La version PC de Fallout 4 bénéficiera également de mises à niveau significatives pour exploiter les technologies développées au cours des 9 années après la sortie du jeu. Les améliorations comprennent :

Support des écrans larges et ultra-larges

Corrections apportées au Kit de Création

Diverses mises à jour de quêtes

Améliorations de la stabilité, des mods et des corrections de bugs

Résolution des problèmes de connexion à Bethesda.net pour les joueurs parlant japonais et chinois

De plus, Fallout 4 sera ajouté à l’Epic Games Store et, après la mise à jour, recevra la certification pour le Steam Deck.

Voilà tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la mise à niveau next-gen de Fallout 4. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Jeux vidéo de notre site.