Fallout 76 : De paria à incontournable grâce à la série TV

Lors de sa sortie, Fallout 76 fut largement critiqué par les critiques et les joueurs. Néanmoins, des années de mises à jour conséquentes et une série TV qui a introduit la saga à un nouveau public ont enclenché un incroyable retournement de situation pour le jeu.

Au moment de son lancement, Fallout 76 était perçu comme un nadir de la franchise. Bien que Fallout 4 n’ait pas été exempt de défauts, l’absence de PNJs, des performances médiocres, une multitude de bugs et une trame narrative terne ont profondément déçu les fans de la franchise.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, les développeurs y ont cru durant les années qui ont suivi sa sortie, soutenus par une communauté de joueurs passionnés par l’Appalachie post-apocalyptique. Après dix-huit mises à jour thématiques enrichissant significativement le contenu et les lieux à explorer, Fallout 76 s’est rapproché de la version initialement promise.

Aujourd’hui, en battant des records de fréquentation sur Steam et en attirant de nouveaux joueurs près de six ans après sa sortie, Fallout 76 est passé de vilain petit canard à l’une des versions les plus complètes et riches en contenu de la franchise.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série télévisée Fallout a ouvert la saga à un nouveau public

Ce n’est pas comme si quelque chose avait changé avec Fallout 76 en dehors de son rythme de contenu habituel pour attirer un plus grand public. D’abord, nous devons parler de ce que la série TV a fait.

Malgré des attentes mitigées, exacerbées par des bandes-annonces qui ont laissé les spectateurs prudemment optimistes, la série a brillamment capturé l’humour noir et l’esthétique décalée de l’apocalypse post-art déco.

amazon mgm studios

Grâce à des personnages attachants, des décors impressionnants, un humour bien dosé et une capacité à devenir sérieux au bon moment, il est facile de comprendre pourquoi cette première incursion télévisuelle de Fallout a été si favorablement accueillie, autant par les fans de longue date que par les nouveaux spectateurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, alors que la série dispose d’une solide bibliothèque de jeux à jouer, tous commencent à dater à ce stade. Fallout 1 et 2, malgré leur qualité, présentent des défis significatifs pour les joueurs contemporains, en partie car de nombreux fans actuels n’étaient même pas nés lors de leur sortie initiale. Ces jeux sont fondés sur des principes de conception aujourd’hui dépassés.

Fallout 3 et New Vegas, sortis respectivement en 2008 et 2010, sont encore jouables sur les consoles de génération actuelle, mais leurs lacunes et mécaniques vieillissantes sont désormais plus évidentes. Mis à part Fallout 4, peu de jeux de l’univers restent pertinents sans se tourner vers des titres ayant plus d’une décennie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, Fallout 76 fait exception. Grâce à de nombreuses promotions très avantageuses tout au long de son cycle de vie, acquérir une clé PC à petit prix est facile. Avec un faible coût d’entrée et un contenu enrichi, les joueurs ont choisi de donner une nouvelle chance à Fallout 76, même s’ils ne le possédaient pas auparavant.

Peu de jours après le lancement de la série télévisée, Fallout 76 a battu des records de fréquentation, atteignant un pic de plus de 72 000 joueurs, soit une hausse significative par rapport au maximum d’environ 12 000 joueurs le mois précédent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fidèles de Fallout 76 ont démontré que les critiques initiales étaient prématurées.

À sa sortie, le jeu manquait cruellement d’une trame narrative principale, de PNJs, subissait de fréquents plantages et offrait peu de contenu au-delà de l’exploration désorientée du wasteland et la découverte d’histoires éparses via les terminaux de données.

Désormais, une multitude de nouveaux ennemis, quêtes, scénarios, lieux, mécaniques de jeu, types de missions, armes, armures motorisées, techniques de construction de bases et expéditions ont été intégrés. Fallout 76 dispose à présent d’une quantité de contenu bien supérieure à celle de son lancement, offrant ainsi de véritables raisons de continuer à jouer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les statistiques de Steam ne mentent pas ; Fallout 76 a surpassé son record précédent de fréquentation, et les joueurs restent engagés. Ce n’est pas un phénomène éphémère ; de nouvelles personnes découvrent Fallout 76 et s’investissent durablement dans l’aventure.

Bethesda

Le jeu paraît-il démodé ? C’est certain. Les graphismes n’étaient déjà pas impressionnants à sa sortie et ont mal vieilli depuis. La mécanique de combat, notamment l’utilisation du système VATS qui semble mal adapté à l’environnement en ligne où il est impossible de mettre le jeu en pause, pourrait également être améliorée. Il y a de nombreux aspects de Fallout 76 qui sont critiquables, faisant de lui un jeu profondément imparfait.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutefois, nombre des problèmes initiaux ont été résolus depuis le lancement. Plusieurs critiques, dont moi-même, avaient jugé le jeu sur une version qui, pour tout dire, n’existe plus.

Des défenseurs acharnés tels que Dave Oshry, PDG de New Blood, ont fait l’éloge de ce jeu depuis des années, et aussi réticent que je sois à l’admettre, ils avaient peut-être raison depuis le début.

Bien que la critique selon laquelle Fallout 76 aurait dû être complet et abouti dès sa sortie soit légitime, persister à juger le jeu sur ces bases aujourd’hui peut vous priver d’une expérience réellement agréable.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Décrire Fallout 76 comme un « joyau caché » peut sembler paradoxal étant donné la popularité de la franchise, mais cette expression reste pertinente. L’ascension improbable du jeu est surprenante non pas parce que nous ignorions son existence, mais parce que son lancement désastreux a poussé beaucoup à l’ignorer délibérément. Selon les développeurs, interviewés exclusivement par Dexerto.com, la foi persistante dans le potentiel de Fallout 76 est une raison majeure de sa survie aujourd’hui.

L’enthousiasme suscité par la série télévisée a donné à Fallout 76 le coup de pouce nécessaire pour mettre en lumière le travail acharné des développeurs, qui s’y consacrent depuis près d’une décennie. Désormais, les joueurs ont la possibilité de découvrir le jeu tel qu’il aurait toujours dû être.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bethesda

Lorsque le jeu fonctionne sans accroc et vous plonge dans un périple riche en atmosphère à travers des villes désertées et des grottes peuplées de mutants, ou encore lorsque vous achevez une expédition et que vous récupérez un butin légendaire, les qualités qui font la renommée de Fallout deviennent évidentes.

Il semble peu probable que nous assistions à la sortie d’un nouveau jeu Fallout avant 2030, étant donné le temps de développement nécessaire pour Bethesda. Si vous désirez explorer cet univers, les alternatives sont limitées. Cependant, ne vous laissez pas décourager par les critiques très négatives qui ont marqué le lancement de Fallout 76 ; contre toute attente, le jeu mérite désormais d’être joué. J’espère simplement que Bethesda retiendra les bonnes leçons de cette expérience, et non qu’il faille systématiquement associer un jeu à une série télévisée pour assurer son succès.

L’article continue après la publicité